Pour son dernier match au Portel, Éric Girard espère « une belle apothéose »

C’est le grand jour pour Éric Girard. Alors que son club lui a déjà donné une belle cérémonie au Chaudron le dimanche 8 juin au cas où il n’y aurait pas d’autres occasions, le destin de cette finale des playoffs d’accession en Betclic ÉLITE en a décidé autrement. Son équipe du Portel est forcée de jouer une belle décisive contre l’Alliance Sport Alsace, qui a valeureusement remporté le Match 2 à domicile (83-81), provoquant la première défaite en playoffs à ses adversaires.

Le fait que cette surprenante équipe alsacienne donne du fil à retordre à l’ESSM pourrait permettre au coach de terminer son mandat de 13 ans sur une belle histoire. À savoir une dernière victoire à domicile, devant ce public qui l’adore, pour arracher le maintien du Portel dans l’élite. « Ce match peut être une belle apothéose » a confié Éric Girard à France Bleu la veille du match. Avant une pause décidée de plusieurs semaines, voire mois, pour prendre soin de lui et de sa famille.

« Le fait que ce soit mon dernier match ? J’y penserai sans doute après, il y aura plein de souvenirs, j’en aurai plein la tête ça c’est sûr… C’est rare d’avoir coaché autant de matchs [plus de 500]. D’abord je suis fier d’avoir pu faire toutes ces saisons. Et surtout avec ces résultats là pour un club qui est quand même limité puisque le Portel, comme tout le monde le sait, c’est 8.500 habitants… Je n’ai aucun regret, ce qui est le plus important pour moi. »

Éviter le faux pas

En attendant l’après qui sera forcément chargé d’émotions peu importe le résultat, le technicien ligérien veut rester concentré sur l’objectif. « Je suis vraiment focalisé sur l’équipe, cette fin de saison. Réussir une dixième fois le challenge de garder l’ESSM au plus haut niveau français » indique-t-il. Attention en effet au scénario inverse. En sortant Pau-Orthez et Vichy, puis en prenant ce Match 2 contre Le Portel face à un effectif bien supérieur sur le papier, l’ASA a montré qu’elle était capable de grandes choses.

« Maintenant il y a 1-1, il n’y a pas de favori ou d’outsider » annonçait le coach de l’ASA Nebojša Bogavac au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine, qui retransmet les matchs. Avant que le GM du club Thomas Lotz aille dans le même sens : « On ira au Portel, ils sont meilleurs, mais on ne sait pas ce qu’il peut se passer. » Revigorés par cette victoire, les jeunes joueurs alsaciens vont jouer le tout pour le tout, sans avoir grand chose à perdre. Tout est possible. Coup d’envoi ce samedi 14 juin à 17h00 au Chaudron du Portel, toujours diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine (accessible sur les boxs – Bouygues chaîne 337, Canalsat chaine 374, Fransat chaîne 325, Free/Orange chaîne 326 et SFR chaîne 455), et sur la plateforme France.tv.