Faiseur de miracles au Portel depuis 13 ans, Éric Girard s’apprête à quitter l’ESSM

En mars 2012, alors à la lisière de la zone rouge en Pro B, Le Portel avait réalisé l’un des choix les plus judicieux de son histoire : faire venir Éric Girard en pompier de service, avec trois mois de contrat à la clef. Au final, il sera resté treize ans et trois mois, sauvant l’ESSM de la relégation en NM1, oui, mais l’emmenant surtout jusqu’en playoffs de Betclic ÉLITE, en finale de Coupe de France et en quart de finale de la Coupe d’Europe.

Champion de France en 2005 avec la SIG Strasbourg, son nom restera pourtant surtout associé au Portel, au vu de l’incroyable aventure humaine vécue dans le Nord, avec des liens tissés grâce au soutien émis par le club lors des deux récidives de son cancer des cordes vocales. Mais toutes les belles histoires ont une fin…

Alors que l’équipe stelliste continue de se débattre pour son avenir en première division, 15e et donc barragiste à l’heure actuelle, le technicien d’origine choletaise a annoncé son départ à la fin de la saison.

« Je tenais à vous faire part de ma décision d’arrêter le coaching à l’ESSM en cette fin de saison », a-t-il écrit sur son compte Facebook. « Après 14 saisons à Le Portel et plus de 500 matchs officiels, il est temps pour le club d’anticiper dès maintenant pour préparer l’avenir et pour moi, après ce dernier difficile challenge de tout faire pour maintenir le club une 10ème saison consécutive au plus haut niveau Français, de m’orienter vers de nouveaux défis sportifs… »

Une dernière phrase qui suggère donc qu’Éric Girard n’a pas fini de coacher. Pendant ce temps, Le Portel va se retrouver face au vide, avec une décision aussi cruciale que difficile pour son avenir : comment trouver un remplaçant aux épaules assez larges pour succéder au plus grand coach de son histoire ?