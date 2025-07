Le SOMB boucle son recrutement avec l’arrivée de l’intérieur américain Trevond Barnes

Le Stade Olympique Maritime Boulonnais (SOMB) continue sa mue et ses ambitions de retour au plus haut niveau se confirment avec l’arrivée de Trevond Barnes (2,06 m, 28 ans). L’intérieur américain, passé par Hampton University et plus récemment par la première division britannique, est la dernière pièce d’un effectif désormais complet pour la saison 2025-2026. Avec 11 joueurs professionnels, le club coaché par Thomas Drouot affiche clairement ses intentions.

Un effectif complet et ambitieux

Avec la signature de Trevond Barnes, le SOMB boucle un recrutement dense et prometteur. L’Américain de 28 ans, qui tournait à 12,6 points, 5,7 rebonds et 2 passes décisives pour 16,3 d’évaluation en 26 minutes avec les Caledonia Gladiators (UK), vient renforcer une raquette déjà bien garnie. Il évoluera au poste 4 aux côtés de son compatriote Alex Sobel, ainsi que de Moussa Mayaki, Ismaël Cadiau (tous deux arrivés d’Orchies) et Jim Seymour, qui a prolongé l’aventure.

« On est très heureux d’avoir terminé le recrutement avec la signature de Trevond Barnes. C’est un joueur qui a déjà une belle expérience européenne. Il nous a attiré par son tir à 3 points et son intelligence de jeu », a commenté Thomas Drouot, le nouvel entraîneur du club.

Le directeur sportif Olivier Bourgain complète : « Très content d’avoir Trevond. On cherchait avec Thomas la dernière pièce du puzzle. Joueur rare, mobile, capable de tirer à 3 points, de défendre et de prendre des rebonds… Il s’est vraiment distingué en FIBA Europe Cup l’an dernier. »

PROFIL JOUEUR Trevond BARNES Poste(s): Ailier Fort Taille: 210 cm Âge: 28 ans (29/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Fiba Europe Cup PTS 12,4 #78 REB 7,2 #17 PD 1 #279

Des ambitions affichées

Outre la raquette, le club a densifié toutes les lignes : à l’arrière, Jeff Kebe (Saint-Vallier), Pierre Hannequin (Caen), Alexandre Aygalenq (Toulouse) et Victor Maury (prolongé) forment une base solide. Sur les ailes, Jacques Eyoum (Antibes) et Jiyann Hyacinthe (prolongé) se partageront le poste 3, avec la capacité de dépanner dans la raquette pour le premier.

Fort de ce recrutement, Boulogne-sur-Mer affiche son ambition de jouer les premiers rôles en Nationale 1. Le club, qui avait connu une ascension fulgurante jusqu’à la Pro A il y a une douzaine d’années, espère désormais retrouver le haut de l’affiche.

Pour sa part, Trevond Barnes se montre déterminé : « J’ai hâte de commencer à jouer pour ce club. Je crois en sa vision et je suis prêt à me mettre au travail pour atteindre nos objectifs de montée cette saison ! »