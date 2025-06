Aix-Maurienne annonce Antoine Mantey et confirme la signature de Rigo Edzata

Comme annoncé la semaine dernière, Rigo Edzata (2,03 m, 28 ans) sera bien un joueur d’Aix-Maurienne en 2025/26. Après le prêt de Loïs Grassoff en provenance du Mans, l’ancien intérieur de Chartres est la deuxième recrue savoyarde de l’intersaison.

« Je suis ravi de pouvoir compter Rigo dans notre effectif la saison prochaine », se réjouit le nouvel entraîneur, Julien Cros. « Rigo est un joueur expérimenté de la division (4 saisons à Denain et 1 à Chartres). Il va nous apporter toutes ses qualités d’adresse à 2 et 3 points et sa capacité à pouvoir jouer et être efficace sans avoir beaucoup le ballon dans les mains et à réaliser beaucoup d’efforts pour le collectif. Cette qualité de partage dans le jeu colle parfaitement avec le reste de nos joueurs et la direction qu’on souhaite donner à cette équipe pour la saison prochaine. »

En parallèle, Aix-Maurienne avait officialisé plus tôt dans la semaine le nom de son nouvel entraîneur adjoint, choisi pour remplacer Vladimir Nestorovic. Il s’agit d’Antoine Mantey (40 ans), qui sort d’un cycle de quatre ans à Antibes, où il a successivement secondé Dan Goethals et J.D. Jackson. Il avait même assuré l’intérim entre les deux coachs pendant quelques entraînements en décembre 2023, afin de préparer le déplacement à… Aix-Maurienne (défaite 69-75).

Ancien entraîneur personnel de Thabo Sefolosha, le Franco-Suisse a évoqué « une opportunité incroyable » en parlant de son arrivée à Aix-Maurienne. Julien Cros se dit lui « très content qu’Antoine [nous] rejoigne. Sa grande expérience en Pro B avec Antibes est un vrai plus. C’est un entraîneur reconnu, capable de faire progresser individuellement les joueurs, en particulier les jeunes. Disposer d’un tel savoir-faire est vraiment précieux. »