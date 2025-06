Le Mans prête Lois Grasshoff à Aix-Maurienne

Alors qu’une autre Loïs affole le sport français cette semaine, du côté de Roland-Garros, Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans) vit aussi une belle fin de printemps. Certes blessé à l’épaule, l’arrière manceau était tout de même présent à Bourg-en-Bresse pour recevoir son trophée de membre du meilleur cinq Espoirs de la saison (16 points à 48%, 7,5 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,5 interception). Il a également profité de sa venue dans l’Ain pour finaliser les contours de son prêt à Aix-Maurienne la saison prochaine.

Ainsi, comme c’est en Savoie que le Marseillais, récemment signataire de son premier contrat professionnel, tentera de faire décoller sa carrière professionnelle. Le champion du monde juniors de 3×3 a cependant déjà donné un formidable aperçu de son potentiel en finale de la Leaders Cup en février dernier, donnant 18 minutes de bonne facture contre l’AS Monaco, avec une bonne défense sur Mike James et un tir à 3-points ouvert dans le corner.

Vu à 17 reprises avec l’effectif professionnel du MSB, pour un rôle évidemment plus limité quand le groupe sarthois était au complet (6 minutes de moyenne), celui qui a hésité entre des études de médecine et le basket lorsqu’il évoluait au SMUC devrait endosser bien plus de responsabilités à Aix-Maurienne, imitant ainsi la trajectoire vécue par Mathias Van den Beemt en 2023.

« Vraiment le joueur que je voulais ! »

« Le Mans a été très bienveillant avec nous, ils nous font confiance sur le projet mis en place pour Loïs et je les en remercie », souligne le nouvel entraîneur savoyard, Julien Cros, « super content » de sa première recrue. « C’est un choix très naturel. C’est un jeune joueur que je suis depuis quelques années, lorsqu’il venait jouer avec le SMUC en U18 à Aix-Maurienne (28 points à Marlioz en 2022, ndlr). C’est un joueur qui a du cœur, qui est intense, qui est à fond dans tout ce qu’il fait. En plus d’être excellent dans sa compréhension du jeu, dans ses efforts et dans le partage, il colle sur toutes les valeurs humaines et sur le projet de jeu qu’on souhaite mettre en place. C’est un avaleur d’espaces, quelqu’un qui peut défendre toutes les positions extérieures. »

À l’aile, Loïs Grasshoff sera entouré de deux anciens de la maison, le régional de l’étape Corentin Falcoz et le probable futur capitaine Kamel Ammour. « Il complète extrêmement bien ce trio, c’est vraiment le joueur que je voulais », se réjouit Julien Cros. Une arrivée qui donne aussi le ton sur un recrutement tourné vers la jeunesse à AMSB. « Ça montre qu’on arrive à attirer des gros potentiels ! »