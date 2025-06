Le Mans : Loïs Grasshoff va être prêté en Pro B, un nouvel adjoint aux côtés de Guillaume Vizade

Quelques jours après sa sortie en quart de finale des playoffs de Betclic ELITE, Le Mans Sarthe Basket a tiré le bilan de son fructueux exercice 2024-2025. Lors d’une conférence de presse, Guillaume Vizade (entraîneur), Christophe Le Bouille (président) et Vincent Loriot (directeur sportif) sont revenus sur leur première saison en commun, qui laisse envisager un bel avenir au MSB, qui sera de retour dans une Coupe d’Europe (la BCL) la saison prochaine.

Une saison 2024-2025 « largement réussie »

L’état-major du Mans ne pouvait être que satisfait au moment de porter son regard sur la saison qui vient de s’écouler : un titre en Leaders Cup, une finale de Coupe de France et une qualification en playoffs, en ayant poussé Monaco jusqu’au match 3 décisif. C’est largement réussi. Je trouve même cette saison formidable, souligne le président Christophe Le Bouille, dans des propos rapportés par Le Maine Libre. On a enrichi le palmarès, gagné des matchs, des trophées… C’est le but d’un club professionnel. Mais je suis surtout heureux de l’image et des valeurs que l’on a transmise .

Une saison d’autant plus réussie qu’il s’agissait de la première de Guillaume Vizade au Mans et en Betclic ELITE tout court. « On a su répéter les matchs de très haut niveau à différents moments de la saison », se satisfaisait-il, alors que le technicien veut faire aussi bien, voire mieux la saison prochaine. « Concrètement, il faut regarder la tête levée, et se rapprocher du top 4. »

Hudgins et Narace devraient s’en aller

Pour espérer faire mieux la saison prochaine, Le Mans a déjà bien avancé sur son effectif. Le MSB dispose de sept joueurs sous contrat en 2025-2026 : Lucas Dufeal, Léopold Delaunay, Ugo Doumbia (retour de prêt), Jonathan Jeanne, TaShawn Thomas, Wilfried Yeguete et Lois Grasshoff. Ce dernier devrait cependant être prêté en Pro B la saison prochaine comme le rapportent Le Maine Libre et Ouest-France.

En revanche, Williams Narace va quitter le MSB, ce qui devrait également être le cas de Noah Penda, Trevor Hudgins et Abdoulaye Ndoye, tandis que David DiLeo et Tray Buchanan pourraient potentiellement revenir. Pour son recrutement, Le Mans peut cependant compter sur le pouvoir d’attraction de son entraîneur Guillaume Vizade, prolongé jusqu’en 2028. « La présence de Guillaume, renforcée par l’excellence de la saison, semble faciliter le recrutement, en tout cas dans ses prémices », explique le DS Vincent Loriot aux quotidiens locaux. « Il y a une forme de hype aujourd’hui autour du travail effectué par Guillaume, que ce soit auparavant à Vichy et avec la sélection U20 de l’équipe de France, et dorénavant avec le MSB. »

Pour l’épauler dans sa 2e saison au Mans, Guillaume Vizade pourra d’ailleurs compter sur un nouvel assistant qu’il connaît bien, K.J. Smith. Adjoint d’Ali Bouziane à Denain cette saison, l’Américain va retrouver une place aux côtés de Vizade, après leur année commune à Vichy en 2023-2024. Le technicien va remplacer Romain Zwicky, qui s’oriente vers un nouveau projet.