Le Mans tombe avec les honneurs : Guillaume Vizade fier de son équipe après la belle à Monaco

Guillaume Vizade et Le Mans Sarthe Basket ont quitté les playoffs de Betclic ÉLITE avec les honneurs. Opposé à l’AS Monaco en quarts de finale, le MSB a poussé le favori à un match 3 décisif, disputé sur le Rocher. Malgré une élimination, l’équipe sarthoise peut se targuer d’une saison exceptionnelle, marquée par six victoires contre des clubs d’EuroLeague, dont quatre contre Monaco. Le technicien manceau est revenu dans Ouest-France sur cette série et le match d’appui qui a mis un terme à leur campagne 2025-2026.

Une série valeureuse et une saison référence pour le MSB

« Il y a beaucoup de fierté », confie Guillaume Vizade. Et pour cause : son équipe a rivalisé avec l’ogre monégasque durant trois manches, faisant preuve de courage et de discipline. « On a réussi à batailler sur l’ensemble des trois matches », a-t-il souligné, même si un passage à vide dans le troisième quart-temps du match décisif a coûté cher au MSB.

Malgré la pression défensive imposée par la Roca Team, Le Mans a limité les pertes de balle (10 seulement), ce qui lui a permis de rester au contact jusqu’au bout. « On a tenté des tirs un peu compliqués parce qu’on a été en difficulté face à leur pression », reconnaît Guillaume Vizade, sans accabler ses joueurs.

Une frustration sur l’arbitrage et un effectif limité

L’entraîneur a également exprimé une forme d’incompréhension sur l’arbitrage, pointant un traitement asymétrique sur certaines phases. « Il faut que le cadre soit cohérent des deux côtés », estime-t-il, évoquant une séquence de 4 à 5 minutes qui a pesé lourd dans le match.

Avec seulement neuf joueurs professionnels alignés contre quinze côté monégasque, Le Mans a dû puiser dans ses ressources. Guillaume Vizade n’a pas hésité à hausser le ton depuis le banc, écopant d’une faute technique. « Je veux une équipe qui ne se laisse pas faire, qui regarde tout le monde dans les yeux et qui joue avec détermination », martèle-t-il. Un état d’esprit qui a permis au MSB de signer une saison mémorable.