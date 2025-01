Loïs Grasshoff passe professionnel au Mans Sarthe Basket

Le Mans Sarthe Basket (MSB) vient d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de son joueur espoir Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans). Arrivé en 2023 au MSB après avoir fait les beaux jours des U18 ÉLITE du SMUC, le club phare à Marseille, et intégré l’équipe fanion évoluant en Nationale 2 masculine, cet ailier athlétique est devenu l’une des pièces majeures de l’effectif U21 évoluant en Espoirs ÉLITE.

🆕✍️📄 Arrivé au club en 2023, 𝗟𝗼ï𝘀 𝗚𝗿𝗮𝘀𝘀𝗵𝗼𝗳𝗳 signe son premier contrat pro pour le reste de la saison ! 🙌 Félicitations Loïs, une belle aventure commence 🤝🦁 pic.twitter.com/ZQlPKsIa6s — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) January 6, 2025

Aux côtés de son jeune frère Bastien Grasshoff (17 ans), qui avait intégré le centre de formation sarthois un an auparavant (en 2022), il a eu la chance de jouer 18 minutes aux côtés de ce dernier en 1/16e de Coupe de France début novembre à Toulon. Autrement, il était furtivement entré en jeu en Betclic ELITE à six reprises en 2023-2024 puis deux autres cette saison (contre Dijon et La Rochelle).

Cette saison, chez le deuxième du championnat Espoirs ELITE, Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans) tourne à 15,8 points à 49,1% de réussite aux tirs, 7,5 rebonds, 1,7 passe décisive, 1,8 interception, seulement 1,3 balle perdue et 2,9 fautes provoquées pour 18,9 d’évaluation en 30 minutes. Poste 3/2 réputé en U18 pour ses qualités athlétiques, il a été comparé par Jordan Bernard, le coach des U21 du MSB, à l’ancienne gloire du club sarthois Terry Tarpey. Rien que ça !

Les highlights de Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans) lors de sa saison Espoirs en 2023-2024 :