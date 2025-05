Julien Cros, le choix de la jeunesse pour entraîner Aix-Maurienne

Après la très belle parenthèse Kenny Grant, qui a remis le club dans le Top 8 de Pro B pour la première fois depuis 2014, Aix-Maurienne va tenter de retrouver un peu de stabilité dès la saison prochaine avec un nouveau coach quasiment issu du sérail.

Alors que l’Américano-Suédois va partir relever le défi portelois, AMSB a fait le choix d’une forme de promotion interne avec Julien Cros, qui a été assistant-coach pendant sept ans sur le banc savoyard, de Fabien Romeyer (2017/19) puis d’Emmanuel Schmitt (2019/24), baignant ainsi dans la culture du maintien du club. Du haut de ses 31 ans, il risque fort d’être le plus jeune entraîneur de LNB en 2025/26.

« Après avoir réceptionné de nombreuses candidatures et reçu d’excellents profils, nous avons privilégié la très bonne connaissance de la division, la fidélité et la loyauté au club en la personne de Julien Cros », justifie le directeur sportif, Hervé Genon. « C’est un énorme challenge pour lui comme pour le club de retenir un jeune coach major de sa promotion qui aura travaillé durant sept années comme assistant auprès de différents coachs. Persévérant, motivé et résilient, il pourra appliquer sa méthode et sa propension à faire progresser et responsabiliser les jeunes prospects aux côtés de joueurs plus expérimentés. Nous sommes un club qui jour après jour se structure et avance avec un budget qui progresse mais dont les finances proviennent à 92 % du partenariat privé. Aussi nous devons poursuivre nos paris et la question s’est posée « pourquoi ne pas faire confiance et donner sa chance à Julien, chaque choix que nous faisons est toujours discutable mais pourquoi celui-ci n’en vaudrait pas un autre » ? »

Enfant du Toulouges Basket Association (NM2), où il a été sparring-partner de l’équipe NM2 et entraîneur dans les sections jeunes pendant de longues années, le Catalan avait déjà candidaté, en vain, à la succession de Manu Schmitt l’an dernier. Resté proche du club lors de son année sabbatique, donnant quelques coups de main en coulisses, il a perfectionné son bagage basket avec plusieurs visites des coachs dont il est proche (Marc Namura à Évreux, Maxime Nelaton au SCABB), ainsi qu’un voyage américain à Sacramento.

« Une immense fierté »

« C’est avec une immense fierté que je prends aujourd’hui ce rôle de coach principal, dans un club qui m’est devenu très cher, où j’ai passé sept saisons comme assistant », a-t-il indiqué. « AMSB m’a vu grandir, évoluer, et m’a permis de tisser de nombreux liens forts. Je tiens à remercier sincèrement les dirigeants pour la confiance qu’ils m’accordent. Je suis honoré de continuer cette aventure, avec passion et détermination.«

Présenté comme un entraîneur moderne, Julien Cros veut présenter un projet de jeu axé autour du partage, au sens large du terme : de la balle, du temps de jeu et des responsabilités. Désireux de donner leur chance à des jeunes joueurs, il aura les mains libres pour construire une équipe à son image puisque Aix-Maurienne repartira quasiment d’une feuille blanche cet été. Pour l’heure, seul Kamel Ammour, prolongé jusqu’en 2028, est officiellement sous contrat.