[Vidéo] Regardez le HOMKiA All Star Games 2025 en direct

C’est un rendez-vous unique que propose TV Vendée ce samedi 28 juin : la diffusion en direct du HOMKiA All Star Games 2025, le show de fin de saison du basket français organisé aux Sables-d’Olonne. L’événement sera à vivre en exclusivité à partir de 19h45, en direct depuis la salle Beauséjour, pour une ultime édition dans cette mythique enceinte.

Une affiche de gala à vivre en direct

Dès 20h, les meilleurs joueurs de Nationale 1 défieront leurs homologues de Pro B pour un All Star Game placé sous le signe du spectacle et de la convivialité. Parmi les têtes d’affiche annoncées : Louis Prolhac, joueur du LSVB et visage local, Hugo Robineau, Fabien Damase, Bali Coulibaly ou encore Quentin Ruel, tous prêts à enflammer Beauséjour.

La rencontre s’annonce intense, entre gestes spectaculaires et envie de briller pour clôturer la saison sur une bonne note.

Le Dunk Contest de TV Vendée à la mi-temps

Le show se poursuivra à la mi-temps avec le TV Vendée Dunk Contest, moment fort de la soirée. Figures acrobatiques, envolées impressionnantes et ambiance survoltée attendent les spectateurs à la salle comme derrière leur écran. Le spectacle aérien s’annonce à la hauteur des attentes avec les meilleurs dunkeurs du plateau.

Un événement 100 % vendéen

Dernier événement à Beauséjour avant le passage à l’Arena pour le club des Sables Vendée Basket, le HOMKiA All Star Games 2025 a tout d’un hommage vibrant au basket vendéen. Grâce à TV Vendée, les fans de la région et d’ailleurs pourront suivre cet événement en intégralité, confortablement installés chez eux.

Pour ne rien manquer de cette soirée d’exception, rendez-vous dès 19h45 en direct sur TV Vendée. Le basket, le vrai, celui du plaisir et du partage, est à l’honneur ce samedi aux Sables-d’Olonne.