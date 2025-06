La Team Vendée remporte le match d’ouverture des HOMKiA All-Star Games contre les Pays de la Loire (127-113)

Les stars du basket local ligérien s’étaient donnés rendez-vous en lever de rideau des HOMKiA All-Star Games ! Au-delà de lancer la soirée et préchauffer la salle Beauséjour qui se remplissait petit à petit, les joueurs de la Team Pays de la Loire coachée par Bali Coulibaly (1,99 m, 29 ans) et la de Team Vendée coachée par Louis Prolhac (1,77 m, 33 ans) avaient la possibilité de décrocher un billet pour participer au match des Etoiles du soir, aux côtés des joueurs de NM1 et Pro B. Le MVP de la rencontre, et deux autres joueurs, seraient conviés à la soirée à l’issue de la rencontre.

D’entrée, les circuits de passes étaient bien huilés côté vendéen, motivés par un public déjà présent à 15 heures, comme pour fuir la chaleur ambiante à l’extérieur. Romain Brosset est bien trouvé par ses coéquipiers, à l’image du alley-oop que lui envoie Clément Barthélémy. Mais l’équipe Pays de la Loire (PDL) tente de tenir la cadence, notamment par l’adresse de loin de Jérémy Jouet ou par la présence dans la raquette du gigantesque lituanien Tomas Urbonas, et ses 2,17m. Menée 15-6 après 3 minutes 30 de jeu, la Team PDL parvient à se rapprocher, et même repasser devant sur un énorme shoot au buzzer de Thibaut Hansen-Masuke : 33-31 pour la Team PDL ! La Vendée a pris un sacré coup sur la tête !

Entre les deux premiers quarts-temps, les Barjots Dunkers ont pris possession du terrain pour offrir au public de Beauséjour 5 minutes de spectacle, enchaînant les figures aux côtés des cheers sablaises. Mais ces quelques minutes de pauses n’ont pas suffi à inverser la vapeur en faveur des Vendéens coachés par Louis Prolhac, qui subissent un 10-2 d’entrée. Leur entraîneur d’un jour est contraint de prendre un temps-mort pour stopper l’hémorragie. Un choix payant puisqu’ils renversent de nouveau le match 50-50 à 4 minutes de la mi-temps, puis 61-56 à la pause.

Romain Brosset MVP

Après une longue pause durant laquelle le nouveau Tourangeau Zaion Nebot (1,87 m, 21 ans) a remporté le Skills Challenge, Romain Brosset et ses coéquipiers de la Vendée mettent le pied sur l’accélérateur et prennent le large. En confiance, le shooteur enchaîne 4 tirs à 3-points primés, bien aidé par les écrans de ses intérieurs. Hugo Grimault, meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points, alourdit encore le score de loin : 98-76 à dix minutes du terme.

Des cloches résonnent dans la salle Beauséjour : c’est l’heure de la remontada pour les Ligériens ! Les visiteurs vont provoquer des fautes dans la raquette pour obtenir des paniers faciles. Mais l’homme du match Hugo Grimault a continué de faire des siennes pour maintenir l’écart autour des 20 points. Le match devient décousu, les fautes s’accumulent, et l’équipe coachée par le local Louis Prolhac réplique à chaque tentative de rapproché des Pays de la Loire. Score final : 127-113 pour la Team Vendée ! Romain Brosset est élu MVP de la rencontre, et participe au Match des Etoiles avec l’équipe All-Star Pro B. Deux joueurs ligériens sont également invités au match du soir : Tomas Urbonas, et Enzo Coique, pour enrichir encore l’équipe All-Star NM1 !