Poitiers complète son secteur intérieur avec Samuel Idowu

Samuel Idowu vient boucler la peinture du Poitiers Basket 86 pour l’exercice 2025-2026. Avec les signatures déjà enregistrées de Narcisse Ngoy et Soumaïla Koita, ainsi que le joueur Espoir Elie Ntowoa, le secteur intérieur du PB86 est complet.

Pivot capable d’évoluer sur le poste d’ailier-fort, Samuel Idowu dispose du statut de joueur cotonou (double-nationalité britannique et nigérianne). Après un cursus universitaire complet en NCAA à Saint Peter’s Peacocks dans le New Jersey, le New-Yorkais a évolué majoritairement en Europe du Nord pour son début de carrière professionnelle. Après avoir joué aux Pays-Bas, au Danemark et en Grande-Bretagne, il vient de connaître une faste saison en 2e division allemande. À Tübingen, dans une équipe de milieu de tableau de la Pro A, il a compilé 15 points à 48% de réussite aux tirs et 7 rebonds en 25 minutes de jeu en moyenne.

« Sa polyvalence lui permet d’être une menace offensive à la fois près du cercle, mais également à l’extérieur », décrit son nouvel entraîneur Andy Thornton-Jones sur le site du club.