Les Celtics rassurent sur l’avenir de Jaylen Brown et Derrick White

Alors que les Boston Celtics ont procédé à un dégraissage spectaculaire en échangeant Jrue Holiday et Kristaps Porzingis, deux piliers du titre 2024, la franchise rassure concernant l’avenir de Jaylen Brown et Derrick White. Ces deux joueurs clés ne sont pas sur le marché des transferts, contrairement aux rumeurs persistantes.

Mike Zarren, vice-président des Celtics, a tenu à couper court aux spéculations. « Ces deux gars sont vraiment d’excellents joueurs NBA, et il n’y a jamais eu quoi que ce soit de proche d’une discussion sérieuse à leur sujet », assure le dirigeant. « Je ne sais pas d’où viennent toutes ces rumeurs, mais ces joueurs sont des éléments clés de notre équipe, et nous avons de la chance de les avoir avec nous. »

Cette clarification intervient dans un contexte particulier pour Boston. Avec la blessure longue durée de Jayson Tatum, qui s’est rompu le tendon d’Achille droit lors des demi-finales de conférence contre les New York Knicks, l’équipe a dû repenser sa stratégie. Brad Stevens, président des opérations basketball, reste prudent sur le retour de sa star : « Nous ne fixerons pas de calendrier prévisionnel pour lui pendant, très longtemps. Ce sont de petits pas pour l’instant. »

regardless of any moves the Celtics make tonight during the NBA draft, one thing is clear

Jaylen Brown and Derrick White should still be on the roster if the Celtics want to compete once Tatum is healthy ☘️ pic.twitter.com/jYGqkjCLQK

