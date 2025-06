Marième Badiane et les Bleues encore sous le choc : « On avait toutes un peu la gueule de bois ce matin »

Son moral après la défaite contre l’Espagne : « Sincèrement, c’est un peu difficile. Il faut accuser le coup, encaisser et en même temps, vite basculer. Personnellement, j’ai généralement le choc (de la défaite), et puis le contre-coup après. Là, on est un peu dans le contre-coup aujourd’hui mais on a la journée pour basculer. »

Le déroulé de la journée de samedi : « On avait toutes un peu la gueule de bois ce matin. Mais cette journée est faite pour basculer. C’est quelque chose qui doit se faire très rapidement. Il faut se remobiliser directement, se reconcentrer. On travaille déjà sur nos adversaires, donc ça nous aide forcément à passer à autre chose et avancer. Demain, quand on va se réveiller, ça va être « game day ». La compétition n’est pas finie, on a une médaille à aller chercher. Il ne faut pas qu’on oublie que plein d’équipes auraient aimé être à notre place. »

L’importance de la petite finale : « C’est hors de question de repartir sans rien d’ici. On est quand même des compétitrices : même si ce n’est pas ce qu’on voulait, on va quand même se battre jusqu’au bout pour nous et pour sortir la tête haute. Je suis sûre qu’on a toutes le même objectif et qu’on ne repartira pas d’ici sans rien. »

Sa vision de l’Italie : « C’est une équipe super sérieuse, avec du danger à tous les postes, qui est capable de jouer ensemble, d’alterner, qui est adroite. C’est vraiment un concurrent un peu redoutable. Ça va être un match important, il va falloir qu’on soit sérieuses, qu’on impose notre jeu. Encore une fois, c’est un match avec une médaille au bout. »

La valeur d’une troisième place : « Une médaille de bronze, ce n’est quand même pas à négliger. On est 16 équipes, il y en a 13 qui repartent sans rien. Ce n’était clairement pas l’objectif mais pour autant, c’est quelque chose qu’on va prendre et apprécier. »

Propos recueillis en zone mixte au Pirée,