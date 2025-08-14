Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !

Dans le calvaire de la saison 2025, le Connecticut Sun a connu un rare rayon de soleil face au Chicago Sky. L’équipe coachée par Rachid Méziane, en pleine reconstruction et qui pourrait même déménager à Boston, s’est imposée 71-62 sur son parquet, enregistrant ainsi leur sixième succès de la saison en 32 matchs, le cinquième à domicile.

Le technicien français peut féliciter sa jeune meneuse française Leila Lacan (1,80 m, 21 ans), titularisée pour la sixième fois depuis son arrivée après l’EuroBasket, qui a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points, 5 passes décisives et 4 rebonds en 31 minutes. Sa belle partition a été d’ailleurs conclue par le lay-up (67-62) qui a scellé la victoire des siennes.

Les autres Françaises de l’équipe ne se sont pas mises en avant de la bonne manière. 0/5 aux tirs au total pour Migna Touré et Bria Hartley, cette dernière a même été expulsée dès le deuxième quart-temps après s’être bousculée avec Rebecca Allen de Chicago.

Leïla Lacan tonight 🔥 • 17 points

• 5 assists

• 4 rebounds

• 2 stealspic.twitter.com/izFM8RFgjZ — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 14, 2025

Dans les autres résultats de la nuit, la descente en enfers ne s’arrête pas à Seattle, qui s’est encore une fois incliné contre Atlanta (85-75) après les révélations d’une ancienne joueuse du Storm concernant une ambiance toxique dans le vestiaire. Gabby Williams a tout de même bouclé un match satisfaisant avec 11 points à 5/10 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes, pendant que Dominique Malonga a été plus discrète avec 4 petits points. Même sort pour Marine Johannes à New York, défait par Las Vegas. L’arrière tricolore n’a enregistré que 5 points à 2/4 aux tirs.

Enfin les Valkyries, ont remporté leur match à Washington (88-83). Les 11 points de Janelle Salaün dans le cinq majeur ont été précieux dans cette victoire, alors qu’Iliana Dossou-Yovo Rupert et Carla Leite ont cumulé 8 points en sortie de banc.