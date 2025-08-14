Recherche
WNBA

Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !

WNBA - Auteure de 17 points avec le Sun, Leïla Lacan a terminé meilleure marqueuse de la rencontre remportée 71-62 face à Chicago. Huit autres Françaises étaient aussi engagées sur les terrains, avec des fortunes diverses.
|
00h00
Résumé
Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !

La jeune meneuse française Leila Lacan a offert une rare victoire à Connecticut, dernier de WNBA.

Crédit photo : Eric Canha-Imagn Images

Dans le calvaire de la saison 2025, le Connecticut Sun a connu un rare rayon de soleil face au Chicago Sky. L’équipe coachée par Rachid Méziane, en pleine reconstruction et qui pourrait même déménager à Boston, s’est imposée 71-62 sur son parquet, enregistrant ainsi leur sixième succès de la saison en 32 matchs, le cinquième à domicile.

Leila LACAN
Leila LACAN
17
PTS
4
REB
5
PDE
Logo WNBA
CON
71 62
CHI

Le technicien français peut féliciter sa jeune meneuse française Leila Lacan (1,80 m, 21 ans), titularisée pour la sixième fois depuis son arrivée après l’EuroBasket, qui a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 17 points, 5 passes décisives et 4 rebonds en 31 minutes. Sa belle partition a été d’ailleurs conclue par le lay-up (67-62) qui a scellé la victoire des siennes.

Les autres Françaises de l’équipe ne se sont pas mises en avant de la bonne manière. 0/5 aux tirs au total pour Migna Touré et Bria Hartley, cette dernière a même été expulsée dès le deuxième quart-temps après s’être bousculée avec Rebecca Allen de Chicago.

Dans les autres résultats de la nuit, la descente en enfers ne s’arrête pas à Seattle, qui s’est encore une fois incliné contre Atlanta (85-75) après les révélations d’une ancienne joueuse du Storm concernant une ambiance toxique dans le vestiaire. Gabby Williams a tout de même bouclé un match satisfaisant avec 11 points à 5/10 aux tirs, 4 rebonds et 6 passes, pendant que Dominique Malonga a été plus discrète avec 4 petits points. Même sort pour Marine Johannes à New York, défait par Las Vegas. L’arrière tricolore n’a enregistré que 5 points à 2/4 aux tirs.

Enfin les Valkyries, ont remporté leur match à Washington (88-83). Les 11 points de Janelle Salaün dans le cinq majeur ont été précieux dans cette victoire, alors qu’Iliana Dossou-Yovo Rupert et Carla Leite ont cumulé 8 points en sortie de banc.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
