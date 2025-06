Ace Bailey sélectionné par le Jazz au 5e rang : la surprise de la Draft NBA 2025

Le Utah Jazz a créé la première surprise de la Draft NBA 2025 en sélectionnant Ace Bailey au 5e rang. L’ailier de Rutgers, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs mais aussi les plus mystérieux de cette cuvée, n’était pourtant pas attendu à ce stade de la draft selon les projections récentes.

Bailey, âgé de 18 ans et mesurant 2m03, sort d’une saison remarquable à Rutgers avec des moyennes de 17,6 points et 7,2 rebonds par match. Le natif de Chattanooga a notamment brillé avec des performances de 39 points contre Indiana et 37 points face à Northwestern, confirmant son statut de scoreur naturel.

Un processus de pré-draft qui a semé le trouble

La stratégie d’Ace Bailey avant la draft avait intrigué les franchises NBA. Classé 3e sur la liste ESPN des 100 meilleurs prospects, il était le seul joueur américain à n’avoir effectué aucun workout avec une équipe NBA avant la soirée de draft.

Selon les sources d’ESPN, Bailey avait décliné plusieurs invitations d’équipes situées dans sa zone de draft, notamment les Philadelphia 76ers (3e choix), les Charlotte Hornets (4e) et même le Jazz (5e). Cette approche inhabituelle avait fait chuter ses projections, avec une prévision de sélection par les Washington Wizards au 6e rang dans le mock draft final d’ESPN.

« La stratégie de pré-draft de Bailey a déconcerté les équipes NBA au cours du mois passé », avaient rapporté Jonathan Givony et Shams Charania d’ESPN. Le Jazz ne figurait pas parmi les destinations préférées de Bailey selon les sources, mais cela n’a pas dissuadé Utah de miser sur ce talent brut.

Un profil de scoreur aux outils impressionnants

Malgré les interrogations sur son processus de draft, les qualités de Bailey restaient indéniables. Avec ses 2m03 et une envergure de 2m14, il possède la taille idéale pour évoluer au poste d’ailier moderne. Sa polyvalence offensive, combinant finition près du cercle et adresse à 3-points (34,6%), en fait un prospect très attractif.

« Peu d’ailiers dans cette classe possèdent la combinaison de taille et d’habileté au tir de Bailey », souligne l’expert draft de Bleacher Report Jonathan Wasserman, qui le classait 6e sur son big board. Le président des opérations basketball du Jazz, Austin Ainge, a confirmé après la sélection : « Nous l’apprécions vraiment en tant que joueur et pour son adaptation à notre programme. »

Après sa sélection, Bailey s’est montré confiant lors de son interview avec ESPN, déclarant notamment à propos de Giannis Antetokounmpo qui lui avait montré quelques mouvements : « Oh bien sûr, j’ai encore plus de choses en réserve pour lui. » Le Jazz, qui affichait le pire bilan NBA la saison passée (17-65), mise sur ce talent pour accélérer sa reconstruction sous la direction de l’entraîneur Will Hardy.