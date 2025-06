VJ Edgecombe sélectionné en 3e position par les Philadelphia 76ers à la Draft NBA 2025

Après une saison catastrophique marquée par les blessures de Joel Embiid, qui n’a disputé qu’une poignée de matchs avant de subir une opération du genou, les Philadelphia 76ers ont été récompensés par le 3e choix de la Draft NBA mercredi soir. Ils ont utilisé cette sélection pour choisir VJ Edgecombe, le guard explosif de l’Université de Baylor.

Un athlète complet pour épauler Tyrese Maxey

À seulement 19 ans, Edgecombe (1,93 m, 88 kg) présente un profil athlétique impressionnant avec une détente verticale de 38,5 pouces et une envergure de 6’7½ ». Le natif des Bahamas, qui a déjà représenté son pays aux côtés de plusieurs joueurs NBA actuels, pourrait former un backcourt redoutable avec la star Tyrese Maxey à long terme.

Cette saison à Baylor, Edgecombe a été nommé Freshman de l’année de la Big 12 Conference et a intégré la second-team All-Big 12. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 15 points, 5,6 rebonds et 3,2 passes décisives par match, avec des pourcentages de 43,6% aux tirs et 34% à 3-points. Défensivement, il a établi un record pour un freshman de Baylor avec 68 interceptions, soit 2,1 par match, le classant 27e au niveau national.

Un potentiel défensif et offensif prometteur

Les qualités athlétiques d’Edgecombe se traduisent par une capacité à dépasser les défenseurs grâce à sa vitesse, son explosivité et sa détente. Il évolue au-dessus du cercle et met une pression constante sur le porteur de balle adverse. Son amélioration à 3-points durant sa saison freshman en fait désormais une menace crédible dans le spacing offensif.

Malgré quelques lacunes dans la création pure, où il s’appuie davantage sur sa vitesse que sur un dribble élaboré dans le trafic, Edgecombe compense par ses instincts défensifs et sa production avérée. Les experts le comparent à Victor Oladipo pour son style explosif et son potentiel two-way.

Cette sélection s’avère particulièrement précieuse pour Philadelphie, car ce choix de draft aurait pu revenir aux champions NBA de l’Oklahoma City Thunder dans le cadre de l’échange Al Horford-Danny Green d’il y a cinq ans, mais la protection top-6 a permis aux Sixers de le conserver. Edgecombe, classé 3e sur le Big Board des prospects 2025, représente un pari d’avenir pour une franchise en quête de renouveau.