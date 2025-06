Fos Provence signe Mounir Bernaoui et Tom Dary-Sagnes pour rebondir en NM1

Mounir Bernaoui et Tom Dary-Sagnes seront deux visages bien connus des parquets de Nationale 1 la saison prochaine. Le club de Fos Provence, fraîchement relégué, a misé sur ces deux profils complémentaires pour entamer son renouveau. Le premier arrive de Caen avec l’envie de retrouver un rôle majeur, le second sort d’une saison solide avec Mulhouse, conclue sur une finale de playoffs.

Un choix fort pour Mounir Bernaoui après trois années à Caen

« C’est un club qui, depuis le mois de juin, s’est battu pour m’avoir », a déclaré Mounir Bernaoui (2,05 m, 27 ans) dans les colonnes de Ouest-France. À 27 ans, l’intérieur toulousain a préféré quitter Caen, où il n’entrait plus dans les plans de Stéphane Eberlin, pour s’engager avec Fos-sur-Mer. Une décision mûrement réfléchie après trois saisons riches en Normandie, marquées par une montée en Pro B en 2024.

Capitaine exemplaire et apprécié du public caennais, Bernaoui n’a jamais caché son attachement au club : « J’ai rencontré des gens qui se donnent corps et âme pour le club… Je me suis attaché à tous ces gens-là ». Mais l’envie de retrouver un rôle sur le terrain a été plus forte. À Fos, il retrouvera Malela Mutuale, avec qui il a évolué au CBC.

PROFIL JOUEUR Mounir BERNAOUI Poste(s): Ailier Fort / Ailier Taille: 205 cm Âge: 27 ans (12/08/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 4,3 #221 REB 3,1 #115 PD 0,4 #256

Tom Dary-Sagnes, un arrière en pleine progression

De son côté, Tom Dary-Sagnes (1,94 m, 24 ans) arrive avec un tout autre profil. Originaire de Lyon, passé par Mulhouse, il sort d’une belle saison en NM1 : 10,0 points, 2,6 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne sur 48 matchs. Il a notamment brillé lors de la belle épopée de son équipe, finaliste des playoffs de NM1 contre Challans. Une performance qui a convaincu Fos Provence de miser sur lui, comme l’a révélé L’Alsace.

Ce shooteur apportera de l’énergie, du scoring et une certaine polyvalence dans le backcourt provençal. Dans un effectif à reconstruire, son arrivée offre une base solide pour viser un retour au plus haut niveau.

PROFIL JOUEUR Tom DARY-SAGNES Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 24 ans (18/02/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 10 #107 REB 2,6 #207 PD 1,7 #171

Fos Provence prépare sa relance en Nationale 1

Avec ces deux recrues, Fos Provence envoie un signal fort à ses concurrents : celui d’un club déterminé à rebondir rapidement. Si le défi est de taille dans une Nationale 1 toujours plus compétitive, l’arrivée de joueurs expérimentés ou sortant de belles campagnes est un premier pas prometteur vers les sommets.