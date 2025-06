Mohamed Diarra de Limoges à Cholet Basket ?

Mohamed Diarra (2,07 m), intérieur français de 25 ans passé professionnel au Limoges CSP après un parcours remarqué en NCAA avec NC State, pourrait prochainement prendre la direction de Cholet. Selon Ouest-France et Le Populaire du Centre, des discussions sont en cours entre le camp du joueur et le club maugeois pour s’entendre pour la saison 2025-2026.

Cholet vise du solide avec Mohamed Diarra

Avec les départs d’Aaron Wheeler et Bastien Vautier, la raquette choletaise est à reconstruire. Pour accompagner Jamuni McNeace, prolongé, les dirigeants de Cholet Basket – emmenés par Guillaume Costentin – ciblent Mohamed Diarra, un profil qui correspond aux attentes de leur coach Fabrice Lefrançois : jeune, athlétique, polyvalent.

L’ancien pensionnaire de NC State a montré de belles choses pour sa première saison professionnelle en Betclic ELITE : 9,1 points, 6,3 rebonds, 1,8 passe et 1 contre de moyenne en 30 matchs avec Limoges. Doté d’un bon tir à mi-distance comme longue distance (45% de réussite aux tirs, dont 30% à 3-points), Diarra mesure 2,07 m et peut évoluer sur les postes 4 et 5.

Un transfert conditionné à un buy out

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le CSP, Mohamed Diarra disposerait d’un bon de sortie, moyennant un buy out. Une clause que Cholet pourrait activer en réinjectant une partie de l’indemnité de départ de Soren Bracq, transféré à Gravelines.

Si le joueur avait connu quelques frictions cette saison, notamment avec Jamuni McNeace – désormais possible futur coéquipier –, il est vu comme un renfort de caractère. Son envie de découvrir la Ligue des champions (BCL) avec Cholet pourrait faire pencher la balance.