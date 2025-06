Mohamed Diawara avant la Draft NBA : « Je veux rejoindre l’élite du basket mondial »

Après une saison passionnante avec son club de Cholet, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) se tourne vers l’avenir, avec le sentiment d’un exercice 2024-2025 plein. Titulaire avec plus de 20 minutes de jeu par match en moyenne, le joueur formé à Paris affiche des statistiques convaincantes, pour sa première saison complète en Betclic ÉLITE.

PROFIL JOUEUR Mohamed DIAWARA Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 20 ans (29/04/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 6,1 #151 REB 3,2 #91 PD 1,4 #116

L’ailier a tourné à 6,1 points, 3,2 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne. Dix ans seulement après avoir démarré le basket, le Parisien s’est donc imposé au plus haut niveau française. “A la base, moi, c’était le foot (rires). Je finissais l’école et je sortais jouer au ballon avec les copains. J’ai démarré le basket tard, vers l’âge de 9 ans. Jusqu’à mes 13 ans je ne pensais pas en faire mon métier. C’était un loisir plus qu’autre chose. Et puis c’est devenu sérieux quand j’ai intégré le Pôle Espoir et que j’ai eu des offres pour rejoindre un centre de formation. Au fur et à mesure je suis en train d’en faire mon métier, je suis fier”.

Mohamed Diawara, Koby Brea, and other potential players that the Knicks could target with the 50th pick in the 2025 NBA Draft (via @Verts) https://t.co/EOr9QezzWB pic.twitter.com/lGmjNqz6Lc — SNY (@SNYtv) June 25, 2025

Cap sur la Draft 2025

Sûr de ses capacités, garçon humble et travailleur, Mohamed Diawara tire le bilan de sa saison régulière : “Je suis plutôt content de moi pour une première saison en (Betclic) Elite. Après c’est sûr que je peux faire beaucoup mieux. Je ne vais pas m’arrêter uniquement à ce que j’ai pu faire jusqu’à là. Je suis satisfait, mais je sais qu’il y a encore des choses à faire pour atteindre mes objectifs”. Quart-de-finaliste des playoffs de Betclic Elite avec Cholet, le joueur de 20 ans s’était officiellement présenté à la Draft le 17 avril dernier. “L’objectif principal était de me préparer au mieux pour être drafté et évoluer en NBA l’an prochain. J’ai essayé de ne pas trop y penser pendant les phases finales, même si forcément c’était dans ma tête. J’ai fait en sorte que ce soit une stimulation pour augmenter mes performances. J’ai fait abstraction de ce qui se disait sur les réseaux sociaux, parce que le monde n’a pas arrêté d’en parler. Je reste focus jusqu’au bout, c’est un objectif à portée de main.” Tout au long de sa saison, Mohamed Diawara a été observé comme de nombreux potentiels de sa classe d’âge. De plus en plus de scouts se sont rendus à ses entraînements, pour le scruter et discuter avec ses coachs. “Ça motive à fond”, lance Mohamed Diawara, tout sourire.

Pour atteindre son objectif, l’ailier français s’est imposé une hygiène de vie irréprochable. Un seul but : tout mettre en œuvre pour arriver dans les meilleures conditions physiques et mentales. “Quand je sors de l’entraînement, j’enfile mes bottes de récupération. Je fais attention à ce que je mange, à mon sommeil et à mes activités extra-sportives”, décrit-il. Une rigueur sans doute facilitée par l’environnement dans lequel il a évolué cette saison : “Il faut avouer qu’à Cholet, il n’y a pas grand chose à faire (rires), donc ça m’a aidé à rester totalement concentré”, plaisante-t-il.

Here is Mohamed Diawara, a 6’9” French forward w/ a 7’3.75” wingspan & 9’2” standing reach, currently playing for Cholet Basket. He is projected to go as a late 2nd-round pick in the 2025 Draft and flashes serious defensive versatility & point-forward upside. Elite tools:… pic.twitter.com/TI57aRZFzE — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) April 18, 2025

“Ils sont obligés de nous prendre au sérieux, de venir voir ce qui se passe en France”

Pour maximiser ses chances de découvrir la NBA, Mohamed Diawara n’hésite pas à demander conseils auprès de ses coéquipiers, comme à Andre Roberson (2,01 m, 33 ans), ancien joueur NBA du Thunder d’Oklahoma City, drafté à la 26e position en 2013, parti jouer la fin de saison à l’ASVEL. “J’ai beaucoup discuté avec lui sur la vie en NBA, les coulisses, les coachs et sur la Draft évidemment. Tous les conseils sont vraiment bons à prendre”. Le champion d’Europe U20 2024 a également côtoyé ces dernières saisons des jeunes prospects français, aujourd’hui en NBA. “J’ai échangé notamment Tidjane Salaün mais aussi Zaccharie Risacher. J’ai très envie de les rejoindre. Avec des Français numéro 1 de Draft sur deux années de suite, Wemby et Zach, je pense qu’ils sont obligés de nous prendre au sérieux, de venir voir ce qui se passe en France”.

La tête sur les épaules et heureux du chemin parcouru, sa fierté réside également dans son environnement sain, essentiel pour l’évolution favorable d’une carrière de joueur professionnel. “Deux personnes gèrent ma carrière, tout d’abord Olivier Mazet, agent implanté en NBA, avec qui j’ai des échanges réguliers et constructifs sur l’avenir à court et moyen terme. Et puis j’ai ma sœur, qui est très investie, et qui m’aide à prendre les grandes décisions”. Environnement personnel sain ; mais aussi professionnel. “Au club à Cholet, on m’a mis dans les meilleures conditions. J’ai eu une préparatrice mentale, un coach individuel, et les installations sont sublimes. C’était une vraie chance”, confie le basketteur, reconnaissant.

Fabrice Lefrançois :

À propos de Mohamed Diawara

“Il a fait 11 workouts en 2-3 semaines, il a beaucoup voyagé. Les retours sont très bons, parce que Mo, il faut le voir physiquement et s’entrainer pour voir le potentiel. C’est un jeune joueur avec une différence entre sa qualité… — Cholet Basket (@CB_officiel) June 24, 2025

“J’adore Kevin Durant”

Si l’incertitude demeure concernant sa potentielle sélection, Mohamed Diawara ose rêver et se mouille sur le nom espéré de sa future destination. “Je veux rejoindre l’élite du basket mondial, quelle que soit l’équipe. Après, j’adore Kevin Durant ; alors atterrir chez les Phoenix Suns peut être un gros kiff pour prendre la relève. Même si c’est un peu le bazar en ce moment et qu’il risque d’y avoir du changement cet été (rires). Mais il pourrait y avoir une place pour moi, avec le transfert de KD”. Pour que son souhait se réalise, il faudra alors se montrer patient, car Phoenix détient le 52e choix de la Draft. Ce qui serait une excellente nouvelle pour Mohamed Diawara qui fait office d’outsider pour être drafté ce jeudi, puisqu’il était par exemple positionné à la 81e place du dernier mock-Draft d’ESPN.

🇫🇷🏀 Dernière update du Top 100 d'ESPN à deux jours de la Draft 2025 👀 9. Noa Essengue (=)

15. Joan Beringer (=)

23. Nolan Traoré (+2)

26. Maxime Raynaud (-2)

31. Noah Penda (-3)

81. Mohamed Diawara (+5)#NBADraft — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) June 23, 2025

Réalisé avec Esteban Miralles,