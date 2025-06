Cooper Flagg rejoint officiellement les Dallas Mavericks en 1er choix la Draft NBA 2025

La Draft NBA 2025 a livré son verdict mercredi soir au Barclays Center de New York, avec Cooper Flagg sélectionné en première position par les Dallas Mavericks. L’ailier de Duke, considéré comme un talent générationnel, représente un tournant majeur pour une franchise texane qui traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire.

Avec seulement 1,8% de chances d’obtenir le premier choix, Dallas a bénéficié d’un coup du destin extraordinaire lors de la loterie. Flagg, qui coche toutes les cases du joueur franchise, apporte un potentiel de scoreur numéro un, des qualités de playmaker et un niveau défensif All-Defense. « C’est un rêve qui devient réalité », a déclaré Flagg après sa sélection.

Des surprises et des déceptions marquent le premier tour

La soirée a également été marquée par plusieurs surprises, notamment la chute d’Ace Bailey jusqu’au cinquième rang. Le guard de Rutgers, longtemps annoncé troisième dans les mock drafts, a été sélectionné par le Utah Jazz malgré ses réticences affichées. « Je n’avais aucune idée que le Jazz s’intéressait à moi », a confié Bailey à Andscape après la draft.

Dylan Harper a rejoint les San Antonio Spurs au deuxième rang, s’offrant probablement la meilleure situation parmi les prospects du top 5. L’ancien de Rutgers évoluera aux côtés de Victor Wembanyama et De’Aaron Fox, lui donnant l’opportunité de jouer les playoffs dès sa saison rookie.

Les Phoenix Suns ont réalisé un excellent coup en récupérant Khaman Maluach au dixième rang. Le pivot de Duke, initialement classé plus haut, apporte exactement ce dont Phoenix avait besoin : protection de cercle, rebonds et énergie défensive. Cette sélection transforme l’échange pour Kevin Durant et renforce une position cruciale.

Portland et Miami sortent grands gagnants des échanges

Les Portland Trail Blazers ont brillamment navigué dans cette draft en échangeant le onzième choix contre le seizième, un premier tour 2028 et deux seconds tours avec Memphis. Un butin impressionnant pour une franchise qui n’est pas encore prête à rivaliser au plus haut niveau.

Le Miami Heat a profité de la chute de Kasparas Jakucionis jusqu’au vingtième rang. Le guard lituanien, classé onzième sur le big board ESPN, atterrit dans une situation idéale pour un créateur de jeu. Sa polyvalence lui permettra d’évoluer aux côtés de Tyler Herro et de potentiellement devenir le meneur franchise de Miami.

Cette première soirée de draft a redistribué les cartes, avec des franchises comme Dallas qui voient l’avenir sous un jour nouveau, tandis que d’autres comme Washington ont vu leurs cibles leur échapper de peu. Le second tour, prévu jeudi, promet d’apporter son lot de révélations supplémentaires.