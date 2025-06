Mark Williams échangé aux Suns : Phoenix mise sur la taille en raquette

Les Phoenix Suns ont frappé fort lors de la soirée de Draft en s’offrant Mark Williams, le pivot des Charlotte Hornets. Selon Shams Charania d’ESPN, l’échange s’est concrétisé contre le 29e choix de la Draft 2025 et une sélection de premier tour en 2029.

Cette transaction intervient au moment même où Phoenix sélectionnait Khaman Maluach avec le 10e choix, créant ainsi une véritable révolution dans la raquette des Suns. Entre les 2,18 m du rookie et les 2,13 m de Williams, l’équipe de l’Arizona ajoute 4,31 m de taille à son secteur intérieur, qui manquait cruellement de protection du cercle la saison dernière.

À 23 ans, Mark Williams sort de sa meilleure saison statistique avec des moyennes en carrière de 15,3 points et 10,2 rebonds par match. Ce pivot athlétique de 2,13 m apporte l’expérience et la présence défensive que recherchaient les Suns depuis l’échange de Deandre Ayton.

L’année 2024 de Williams restera marquée par l’épisode rocambolesque avec les Lakers. Après avoir été échangé à Los Angeles suite à l’arrivée de Luka Dončić, le pivot avait finalement échoué à la visite médicale, annulant le transfert. Cette fois, Williams quitte définitivement la Caroline du Nord pour protéger les arrières de Devin Booker et ses coéquipiers.

Pour finaliser cet échange, Vasilije Micic retourne à Charlotte, bouclant ainsi la boucle puisqu’il avait été envoyé à Phoenix par les Hornets lors de l’échange impliquant Jusuf Nurkic quelques mois plus tôt.

Le pick de 2029 récupéré par Charlotte correspond au moins favorable entre les sélections de Cleveland, Utah et Minnesota, avec une protection top-5. Malgré ses qualités, Williams reste fragile physiquement – ses 44 matchs disputés cette saison constituent un record personnel pour ce choix de premier tour 2022. Il sera éligible à une extension de contrat cet été.

