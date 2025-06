C’est déjà terminé pour l’équipe de France masculine à la Coupe du Monde 3×3 ! Dans leur quête de qualification pour les quarts de finale du Mondial, les Bleus devaient impérativement réaliser un sans faute sur leurs deux derniers matchs de poule face au Canada et à la Chine, après avoir perdu les deux premiers mardi contre l’Autriche et Porto Rico.

Les nerfs SOLIDES ! 😤 Encore une victoire à aller chercher.#3x3WC pic.twitter.com/2bT9LsnaLX — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 26, 2025

La journée avait commencé sous de meilleures auspices que l’avant-veille, avec une victoire serrée mais méritée face aux Canadiens 21-18. Raphaël Wilson (1,96 m, 36 ans) a fait parler son expérience du haut niveau en entamant puis finissant la rencontre avec un gros shoot, pour inscrire au total 11 points dans le match !

La journée semblait lancée sur une bonne dynamique, mais cela ne s’est pas confirmé face à la Chine. Franck Seguela et ses coéquipiers ont malheureusement trébuché sur la dernière marche chinoise, en prolongations (18-16), au terme d’une rencontre où les arbitres ont été très visibles. Nerveux et maladroits aux tirs, les Tricolores se sont cassés les dents sur une équipe chinoise bien en place défensivement, et impassibles.

Les Bleus 🇫🇷 sont éliminés de la Coupe du Monde 3×3.#3x3WC pic.twitter.com/tfOROnEdP8 — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 26, 2025

La désillusion est totale pour Jules Rambaut, Franck Seguela, Paul Djoko et Raphaël Wilson, qui visaient le podium de la compétition. Ils terminent derniers de leur poule, avec 3 défaites en 4 matchs. L’espoir français réside uniquement en l’équipe féminine désormais. Camille Droguet et ses coéquipières aborderont leur quart de finale samedi, à 13h20.