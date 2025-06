Nadir Hifi, le « Prince de Paris », vers une prolongation à 3 millions d’euros au Paris Basketball

Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans), fraîchement sacré champion de France avec Paris, devrait prolonger l’aventure avec le Paris Basketball jusqu’en 2028. Annoncé sur le départ et courtisé notamment par Monaco, le natif de Strasbourg aurait finalement été séduit par le projet parisien, relancé au printemps et fortement soutenu par l’investisseur Omar Sy. L’offre financière, elle aussi, a été revue à la hausse pour retenir celui que l’on surnomme désormais le Prince de Paris.

Paris conserve son joyau

Il ne manquerait plus que l’officialisation. D’ici 24 à 48 heures, selon Le Parisien, Nadir Hifi devrait parapher une prolongation de contrat de trois saisons supplémentaires avec le Paris Basketball. S’il était déjà sous contrat jusqu’en 2026, le contrat de l’international français irait cette fois jusqu’au 30 juin 2028 avec le club de la capitale.

Monaco avait pourtant dégainé une offre très ambitieuse pour attirer celui qui a été élu Rising Star de l’EuroLeague cette saison. Mais selon nos confrères, Paris aurait répondu avec une proposition avoisinant les 3 millions d’euros sur trois ans. D’autres sources nous évoquaient jusqu’à 1,2 million d’euros la saison pour celui qui émargeait à 1 900 euros mensuels lorsqu’il évoluait encore au Portel en 2022-2023.

Un symbole fort pour Omar Sy et le projet parisien

L’un des tournants du dossier serait venu d’un homme en dehors des parquets : Omar Sy. Investisseur au Paris Basketball depuis peu, l’acteur français aurait pesé dans la décision du club de faire de Hifi sa priorité numéro un. Selon plusieurs sources, il a activement poussé en coulisses pour retenir le meneur, devenu l’ambassadeur idéal du projet parisien. L’objectif ? Ancrer un visage fort au sein du club alors que plusieurs cadres comme T.J. Shorts (parti au Panathinaikos), Jantunen, Ward ou Hayes font leurs valises.

« Je veux rester focus sur cette finale. Après ma belle saison, je n’aurai que des bons problèmes », disait Nadir Hifi en conférence de presse avant le titre face à Monaco. Une déclaration qui prenait tout son sens à l’issue de cette série triomphale, où il a brillé et confirmé son statut de star montante.

Un avenir en EuroLeague avec un budget encore modeste

Avec la Leaders Cup, l’EuroCup, la Coupe de France et maintenant le championnat dans son palmarès, Hifi est devenu en deux saisons le visage du Paris Basketball. Une popularité qui dépasse les terrains, avec des invitations dans des médias grands publics et un statut de joueurs vendant le plus de maillots à son nom parmi les joueurs de l’effectif.

Son maintien est aussi un message envoyé à l’EuroLeague. Malgré un des plus petits budgets engagés en 2025-2026, le Paris Basketball compte rester compétitif. En plus de Hifi, le club devrait prochainement annoncer les signatures d’Allan Dokossi (Dijon), Amath Mbaye (CSKA Moscou), Joël Ayayi (Bourg) et Jeremy Morgan (Hapoël Jérusalem), alors que Le Parisien ravive la rumeur Trevor Hudgins (Le Mans) pourtant démentie. Le tout sous les ordres du nouveau coach Francesco Tabellini.