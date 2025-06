L’acteur Omar Sy devient co-propriétaire du Paris Basketball !

Dans son rayonnement à l’international, le Paris Basketball est presque… intouchable par rapport aux autres clubs de Betclic ÉLITE. Le club de la capitale a annoncé ce jeudi 5 juin “l’intégration d’Omar Sy, l’un des plus célèbres acteurs français au sein de son organisation en tant que copropriétaire du club aux côtés de David Kahn et Eric Schwartz.

Parfois aperçu dans les travées de l’Adidas Arena depuis qu’il était venu lors d’un match contre Vitoria en début de saison, Omar Sy est un grand amateur de basket, avec notamment un fils, Tidiane, qui joue en lycée aux États-Unis. Son intégration dans l’organigramme répond à des ambitions de “développement du projet en termes d’impact culturel, de marketing et de divertissement”.

L’artiste originaire de Trappes apporte une nouvelle dimension au club, étant connu et reconnu par-delà les frontières grâce à Intouchables, Lupin, X-Men, Jurassic World ou encore Tirailleurs, pour lesquels il a reçu de nombreuses distinctions, y compris le César du meilleur acteur reçu en 2012.

« Marqué par l’énergie du projet ! »

« J’ai été marqué par l’énergie du projet », indique Omar Sy. « En tribunes, c’est un club capable de réunir le Grand Paris dans toute sa diversité, et c’est quelque chose de précieux en termes de valeur. Sur le terrain, l’équipe dégage une intensité et une force de caractère qui est le moteur principal de son ambition sportive. En dehors du terrain, notamment sur

les réseaux, l’ADN et l’image du club sont vibrants. Je suis très enthousiaste à l’idée de participer au développement du Paris Basketball. »

Les modalités de l’accord n’ont pas filtré : ni le montant investi, ni le pourcentage de parts acquises par l’acteur… Reste que le Paris Basketball est habitué des annonces un peu surprenantes, comme lorsque le rappeur Sheck Wes était devenu joueur en Pro B. Mais David Kahn, président du club, l’indique déjà : Omar Sy ne sera pas juste un simple ambassadeur.

« Il ne s’agit en aucun cas d’un titre honorifique ! »

« Nous accueillons Omar Sy en tant que copropriétaire et conseiller culturel du Paris Basketball. Il ne s’agit en aucun cas d’un titre honorifique. Des le début de nos échanges, nous avons exprimé notre volonté qu’il s’implique pleinement dans le développement et le rayonnement du club – une ambition qu’il partage pleinement. Nous avons hâte de commencer cette aventure ensemble. »

En lice pour son premier titre national, après avoir remporté la Coupe de France en avril, le Paris Basketball mène 1-0 dans sa demi-finale de Betclic ÉLITE contre Bourg-en-Bresse.