Paris dompte encore une JL Bourg accrocheuse pour bien débuter sa demi-finale

Cette saison, la JL Bourg a toujours embêté le Paris Basketball. Mais que ce soit en régulière de Betclic ELITE ou en demi-finale de Coupe de France, il a toujours manqué un petit quelque chose à la Jeu pour faire tomber son bourreau de l’EuroCup. Ce fut encore le cas mercredi 4 juin, en demi-finale des playoffs de Betclic ELITE cette fois, que le Paris Basketball débute au mieux en ayant remporté le match 1 (100-89).

À la fin, c’est encore Paris qui gagne

Les scénarios semblent se répéter pour la JL Bourg face à Paris. Toujours accrocheuse et souvent dans les pattes parisiennes pendant un long moment, la Jeu a cependant une nouvelle fois craqué en fin de match à l’Adidas Arena. Dans un match qui se tenait encore à une seule possession de fin de 3e quart-temps (76-74, 30′), Paris a finalement su faire la différence dans le dernier quart-temps, faisant imploser Bourg-en-Bresse en lui infligeant 100 points en quatre quart-temps (100-89).

Avec une belle adresse et un jeu collectif huilé, la JL Bourg figurait pourtant en tête à la pause (52-53), avec un duo Ayayi – Salash très en vue (31 points à eux deux). Mais au retour des vestiaires, la densité physique et le tempo mis par les Parisiens ont fini encore une fois par avoir raison des joueurs de Frédéric Fauthoux. « Notre plan de jeu est de les fatiguer et à la fin de faire la différence », indiquait Nadir Hifi au micro de DAZN, très bon ce soir (23 points à 9/15 aux tirs), comme son partenaire T.J. Shorts (22 points et 9 passes décisives). La profondeur d’effectif parisienne a ainsi pris le dessus sur la Jeunesse Laïque dans les dix dernières minutes, remportées sur le score de 21 à 15.

N’ayant rien à perdre face au leader de la saison régulière, la JL Bourg reviendra avec les mêmes intentions pour le match 2 vendredi 6 juin à l’Adidas Arena. Et toujours l’ambition d’enfin battre le Paris Basketball, qui lui résiste depuis 7 matchs (dernière victoire de la Jeu le 16 décembre 2023), sous peine d’être en fâcheuse posture avant de retrouver Ékinox.