Quentin Ruel signe aux Sables avec “le projet de monter dans les années qui viennent”

Capitaine d’une équipe angevine qui a fini première de poule basse de NM1 en 2024-2025, Quentin Ruel (2,02 m, 25 ans) quitte l’Etoile Angers Basket (EAB) pour un autre club de l’ouest, les Sables Vendée Basket, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Quentin Ruel sort d’une saison très solide en NM1, avec 10,8 points et 6,8 rebonds de moyenne. L’ailier-fort en grande partie formé à Cholet souhaitait découvrir un nouveau challenge, après avoir connu la Pro B et la descente en Nationale avec l’EAB. Son choix s’est porté sur les Sables Vendée Basket, qui affichent des ambitions collant aux envies du Normand, où il a paraphé un contrat de deux ans. “J’ai signé aux Sables car le projet est vraiment cool, entre le projet de la nouvelle salle, et le fait qu’ils aient fait une bonne saison. Ils sortent d’une demi-finale de playoffs de NM1 et ont le projet de monter dans les années qui viennent. C’est quelque chose qui donne envie d’aller jouer aux Sables, et cela m’a séduit”, nous avoue-t-il après un entraînement. “Et le projet de jeu proposé par le coach m’intéresse”, ajoute-t-il.

« Nous croyons beaucoup en son talent »

En effet, François Sence, l’entraîneur vendéen, a avoué qu’il savait déjà comment il utilisera Quentin Ruel : “Sa volonté, comme la nôtre, est de le repositionner sur un rôle de poste 4 shooteur et de l’accompagner dans ce processus. Nous croyons beaucoup en son talent, sa qualité de travail et sa détermination”, commente-t-il dans l’annonce de sa signature.

Le technicien français s’est également grandement satisfait de l’arrivée d’un joueur avec un tel pedigree au sein d’un effectif complémentaire : “Depuis sa sortie en espoirs de Cholet, Quentin a effectué une belle carrière majoritairement en Pro B. Joueur complet, c’est un poste 4 polyvalent, athlétique et bon rebondeur. Après discussion, il a rapidement choisi notre projet”.

De son côté, le joueur se réjouit de “voir ce que le club me propose pour travailler mon tir et évoluer. Ils m’ont fait confiance par rapport à mon pourcentage au shoot qui était assez bas ces dernières années. Ils savent que je vais bosser dessus et qu’ils pourront m’aider à revenir au niveau que j’avais en espoir”. Quentin Ruel aura déjà un avant-goût de l’environnement sablais samedi 28 juin, puisqu’il participe aux HOMKiA All-Star Games qui se tiendront aux Sables-d’Olonne.