Tous les clubs de Betclic ELITE et d’ÉLITE 2 validés par la DNCCG pour la saison 2025-2026

Alors que la saison dernière avait été marquée par les rétrogradations administratives de plusieurs clubs comme les Metropolitans 92, Angers (à la demande du club) ou Lille, la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) a cette fois validé l’engagement financier de tous les clubs engagés en Betclic ELITE et en ÉLITE 2 pour la saison 2025-2026.

La stabilité retrouvée dans le basket professionnel français

Réunie le lundi 23 juin 2025, après avoir auditionné les clubs tout au long du mois de juin, la DNCCG a donné son feu vert aux 16 équipes de Betclic ELITE et aux 19 de l’ÉLITE 2. Une première satisfaction pour la Ligue Nationale de Basket (LNB), un an après une saison entachée par les sanctions financières et administratives.

Côté Betclic ELITE, l’ASVEL a fait ce qu’il fallait être de la partie, tout comme le promu Boulazac ou le petit poucet Le Portel. En ÉLITE 2, anciennement Pro B, les clubs historiques (Pau-Lacq-Orthez, Roanne, Orléans, Vichy…) retrouveront le Stade Rochelais Basket (relégué) et Quimper (promu).

Challans en attente de validation

Si 19 clubs ont d’ores et déjà reçu l’aval de la DNCCG pour évoluer en ÉLITE 2, le cas du Vendée Challans Basket, promu sportivement depuis la Nationale 1, reste encore à finaliser. Le club vendéen doit prochainement passer son audition pour officialiser son accession administrative.

Comme chaque saison, la LNB a précisé que les budgets définitifs et les modalités d’encadrement des masses salariales seront dévoilés fin septembre, une fois les documents financiers actualisés au 15 septembre 2025.