Fred VanVleet signe un nouveau contrat de 50 millions avec les Rockets

Les Houston Rockets ont trouvé la solution parfaite pour conserver Fred VanVleet tout en optimisant leur masse salariale. Selon ESPN, la franchise texane va décliner l’option d’équipe de 44,9 millions de dollars du meneur canadien pour la saison 2025-2026, mais lui proposer immédiatement un nouveau contrat de deux ans pour 50 millions de dollars, avec une option joueur pour 2026-2027.

Une opération gagnant-gagnant pour Houston et VanVleet

Cette renégociation représente une stratégie payante des deux côtés. Pour VanVleet, âgé de 31 ans, cela garantit 5 millions de dollars supplémentaires par rapport à son option initiale, même si son salaire annuel est pratiquement divisé par deux. Le vétéran, champion NBA 2019 avec Toronto et ancien All-Star, conserve sa place dans une équipe ambitieuse qui vient d’acquérir Kevin Durant.

Du côté des Rockets, cette manœuvre permet de passer sous le « first apron » et d’éviter la luxury tax. Houston récupère ainsi une « non-taxpayer mid-level exception » de 14,1 millions de dollars pour recruter des agents libres et peut désormais organiser des « sign-and-trade ». Une flexibilité cruciale pour une franchise en pleine reconstruction.

Houston Rockets guard Fred VanVleet intends to sign a two-year, $50 million contract to stay with the franchise, with a player option in 2026-27, sources tell ESPN. Rockets are declining VanVleet's $44.9 million team option and land the new deal with Klutch Sports CEO Rich Paul. pic.twitter.com/rwtEUptBQT — Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2025

Un leader indispensable malgré des statistiques en baisse

VanVleet sort d’une saison régulière à 14,1 points, 5,6 passes décisives et 1,6 interception de moyenne en 60 matchs, ses plus faibles totaux offensifs depuis 2018-2019. Ses pourcentages de réussite (37,8% aux tirs et 34,5% à 3-points) restent dans ses standards de carrière, mais c’est surtout son leadership qui fait la différence.

Le meneur canadien a été essentiel dans la progression spectaculaire des Rockets, qui sont passés de 22 victoires à 52 en deux saisons, décrochant la 2e place de la Conférence Ouest. En playoffs, il a haussé son niveau avec 18,7 points de moyenne, culminant à 24,3 points à 56% de réussite lors des quatre derniers matchs de la série perdue face aux Warriors.

Selon les sources d’ESPN, « les deux parties croient en un partenariat pour les années à venir au-delà de ces deux ans ». Cette prolongation permet aux Rockets de conserver un élément clé de leur culture tout en préparant l’avenir financier du club, notamment en vue d’une potentielle extension de Kevin Durant.