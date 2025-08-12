Rokas Jokubaitis, le pari osé du Bayern Munich jusqu’en 2028

Rokas Jokubaitis (1,93 m, 24 ans), longtemps considéré comme l’un des plus grands talents européens à son poste, s’est engagé avec le Bayern Munich jusqu’en 2028. Passé par le Zalgiris Kaunas, le FC Barcelone et dernièrement le Maccabi Tel-Aviv, le meneur-arrière lituanien de 24 ans arrive en Allemagne pour remplacer Shabazz Napier et Carsen Edwards. Le Bayern prend un pari en misant sur ce scoreur, réputé pour monopoliser le ballon.

Un parcours marqué par des débuts précoces

Originaire de Klaipeda, Rokas Jokubaitis a débuté au Zalgiris Kaunas dès l’âge de 17 ans en championnat lituanien (LKL) et a foulé les parquets de l’EuroLeague dès ses 18 ans. Sélectionné à la 34e position de la Draft NBA 2021 par Oklahoma City (ses droits étant transférés aux New York Knicks), il avait ensuite rejoint le FC Barcelone. En trois saisons en Espagne, il a remporté un titre de champion et une Copa del Rey mais il a semblé stagné.

Une montée en puissance à Tel-Aviv

La saison passée, Jokubaitis a souvent sclérosé le jeu du Maccabi Tel-Aviv, et pu produire de grosses statistiques. Il a ainsi réalisé sa meilleure production offensive en EuroLeague, avec 60% de réussite à deux points, 37% à 3-points et 4,6 passes décisives par match. Un rôle de leader qui a convaincu le Bayern Munich de lui offrir un contrat longue durée.

PROFIL JOUEUR Rokas JOKUBAITIS Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (19/11/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 9 #79 REB 1 #192 PD 6 #6

De fortes attentes à Munich

Le joueur lituanien, qui prépare actuellement l’EuroBasket 2025, sait qu’il sera attendu : « Je veux assumer beaucoup de responsabilités », a-t-il déclaré dans le communiqué du club. Reste à voir s’il parviendra à s’intégrer dans un effectif déjà pourvu en scoreurs extérieurs et à faire franchir un cap collectif à l’équipe dirigée par Pablo Laso.