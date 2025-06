Avant l’ogre américain, la France réussit son entrée en matière à la Coupe du Monde U19

La Coupe du Monde U19 à Lausanne (Suisse) a bien débuté pour l’équipe de France ! Avant de se farcir le gros morceau que sont les États-Unis dimanche (20h), les Bleuets ont pris la mesure du Cameroun pour leur entrée en lice dans la compétition ce samedi 28 juin (50-75).

Des leaders au rendez-vous

Devant au score pendant une majeure partie de la rencontre, les U19 français ont filé vers la victoire en seconde période, remportée sur le score de 43 à 25. Avec un fort socle défensif, la sélection de Ruddy Nelhomme a fait craquer la nation africaine, coupable de 21 ballons perdues et d’une adresse famélique à 2-points (10/35) et aux lancers francs (9/22).

En attaque, les Tricolores ont pu se reposer comme attendu sur le joueur de l’ADA Blois, Talis Soulhac, auteur de 16 points à 5/9 aux tirs, mais également sur un intraitable duo au rebond constitué de Noa Kouakou-Heugue (14 points et 9 rebonds) et Marc-Owen Fodzo Dada (15 points et 9 rebonds).

Prochain défi contre Team USA

La France peut ainsi se préparer avec sérénité pour son défi face à la Team USA. Le dernier match de poule des Bleuets sera contre l’Australie mardi 1er juillet (17h15).

Pour rappel, la phase de groupes de cette Coupe du monde U19 masculine rassemble 16 équipes réparties en 4 groupes (A, B, C, D). Chaque nation affrontera les trois autres équipes de sa poule, avant de passer aux huitièmes de finale, étape à laquelle toutes les équipes sont qualifiées. Ensuite, place aux quarts de finale pour les vainqueurs, pendant que les autres formations joueront des matchs de classement.