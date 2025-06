Naz Reid prolonge avec les Timberwolves : 125 millions sur 5 ans

Naz Reid a pris une décision cruciale pour son avenir et celui des Minnesota Timberwolves. Le pivot de 25 ans a choisi de décliner son option joueur de 15 millions de dollars pour la saison 2025-2026 afin de signer un nouveau contrat de cinq ans pour 125 millions de dollars avec Minnesota. L’accord inclut une option joueur, selon les sources d’ESPN.

Just in: Minnesota Timberwolves' Naz Reid intends to sign a new five-year, $125 million contract to stay with the franchise, including a player option, sources tell ESPN. Critical agreement between the Wolves and Reid's agents, Sean Kennedy and Jeff Schwartz of Excel Sports. pic.twitter.com/FF9MjGvwb9

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2025