« Les absences ne pondèrent pas les ambitions » de l’équipe de France à l’EuroBasket

Pour sa première compétition majeure à la tête de l’Équipe de France, Frédéric Fauthoux devra faire sans la plupart des cadres des Bleus, forfaits et absents de sa présélection de 18 joueurs annoncés à deux mois de la compétition. En effet, le sélectionneur ne pourra compter sur Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou encore Evan Fournier pour aborder la prépa à l’Euro.

S’il avait préparé “une liste avec et sans Victor”, Frédéric Fauthoux a aussi “anticipé le forfait” d’Evan Fournier. “On l’a appris après qu’il a passé des examens supplémentaires. Il a fait son maximum pour revenir, mais sa cheville lui fait trop mal. Il ne se sent pas apte à démarrer la prépa et être à son maximum pour l’Euro”, a expliqué Freddy Fauthoux. Le principal concerné n’a d’ailleurs pas caché non plus sa déception de manquer l’Euro après l’annonce de la liste.

Ca fait tres mal de rater l’Eurobasket.

Bon courage les gars💙🤍❤️ #Kaïra https://t.co/mgfhvre4QZ — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 27, 2025

Pour le cas Fournier, comme pour les autres, “ce n’est jamais agréable d’entendre que des joueurs ne peuvent pas venir parce qu’ils sont blessés”, a concédé l’entraîneur landais. “C’est tout simplement un joueur d’expérience, le meilleur marqueur des dernières compétitions, qui ne sera pas là”.

“Les leaders qui vont éclore ne sont pas toujours

ceux que l’on attendait”

Mais cela ne rabaisse pas les attentes du sélectionneur pour la compétition. “Les absences ne pondèrent pas les ambitions. Même si on a toujours besoin des meilleurs joueurs, on a surtout besoin de la meilleure équipe. Le titre ou rien ? Non, pas rien (sourire). Aujourd’hui, je veux créer un état d’esprit, pour fédérer un groupe et avoir le meilleur résultat possible”, explique-t-il.

Au-delà de la qualité des absents, ces derniers étaient aussi des figures de proue au sein du groupe France, depuis plusieurs campagnes. Pas de quoi inquiéter le coach : “C’est la meilleure équipe qui fait la différence, avec en son sein des leaders qui vont éclore, et qui n’étaient pas toujours ceux que l’on attendait. Les hiérarchies vont se construire au fil de la prépa. Et puis il y a 6 médaillés olympiques sur 18, beaucoup ont du vécu ; il ne faut pas l’oublier. L’expérience existe quand même”, rassure Freddy Fauthoux, sûr de ses choix et des forces en présence.