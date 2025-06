“On avait une liste avec et sans lui” : Victor Wembanyama, facteur X de la présélection de Frédéric Fauthoux

Son forfait était possible, puis probable ; il est devenu officiel. Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) ne prendra pas part à l’EuroBasket 2025 cet été, suite à l’annonce de la pré-sélection des Bleus de Frédéric Fauthoux. Victime d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule en février, la star des San Antonio Spurs ne veut pas prendre de risques avant la reprise de la saison NBA.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 24,3 #21 REB 11 #8 PD 3,6 #97

Forcément, son absence reste un événement majeur avant d’aborder une grande compétition. “Ce n’est pas pareil sans Victor”, admet le sélectionneur, qui n’a toutefois pas été pris au dépourvu de son forfait. “On anticipe s’il est là ou non ; mais on n’a pas changé la sélection au dernier moment, pour ne pas être dans l’urgence. On avait une liste avec et une liste sans Victor : on a choisi la liste sans Victor”, explique le sélectionneur.

“Trop tôt pour rejouer”

Le manager général, Boris Diaw, abonde : “Victor, au même titre que d’autres joueurs blessés, a été suivi par notre staff médical. On a suivi la période de blessure et de rééducation, constaté les évolutions… On est en relation avec lui régulièrement”. Wemby a donc dû déclarer forfait pour raisons médicales, et rien d’autre, a tenu à préciser Boris Diaw. “Son absence n’est pas du fait de son club qui aurait freiné. Il aurait voulu venir, mais c’était trop tôt pour rejouer. Il est au cœur d’un protocole de retour à la compétition, et les échéances de l’Euro sont trop rapprochés”.

Sans Gobert ni Wembanyama, place aux jeunes !

L’absence de la star française reste dommageable, au même titre que celle de Rudy Gobert “pour raisons personnelles” confie Boris Diaw. “mais ce n’est pas catastrophique”, a tenu à souligner le sélectionneur des Bleus. “On va s’appuyer sur d’autres joueurs, on a la chance d’avoir un très beau réservoir français avec beaucoup de possibilités dans le jeu intérieur”. Si Freddy Fauthoux a convoqué “des postes 5 spécifiques” comme Vincent Poirier, le sélectionneur a “hâte de voir ce que Alexandre Sarr et Moussa Diabaté apporteront aussi”, dans un registre plus moderne. “Le jeu évolue aussi, ce sera très intéressant”, s’enthousiasme-t-il. La peinture tricolore est complétée par Mathias Lessort, Mam’ Jaiteh Jaylen Hoard.

À Paris.