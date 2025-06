La déception de la capitaine Valériane Ayayi : « On a arrêté de jouer ! »

La performance de la Roja : « Elles ont fait un match à l’Espagnole. Elles ont fait quarante minutes de zone match-up. En première mi-temps, je pense qu’on a trouvé des solutions, même en début de deuxième mi-temps où on fait l’écart, et derrière on arrête de jouer… J’ai l’impression que les Tchèques ont fait pareil il y a deux jours. C’est le jeu que l’Espagne a envie de jouer. Elles arrivent à cacher leur faiblesse grâce à une vraie organisation collective. Et nous, on n’a pas su répondre… »

La maladresse bleue (5/30 à 3-points) : « On a pris les tirs qu’elles nous laissaient. Je pense qu’on a vraiment une réussite catastrophique et c’est ce qui nous coûte le match. On a pourtant commencé la compétition avec une adresse assez incroyable. Je pense que tout le monde était assez confiant dans les tirs aussi. C’est dommage puisque je reste convaincue que ce groupe méritait mieux. On s’est donné les moyens et je pense qu’à +10 (43-33, 23e minute), il faut qu’on arrive à tuer le match et on ne le tue pas. On connaît les Espagnoles, on connaît le cœur qu’elles ont et leur caractère. Elles allées chercher leur place en finale, c’est mérité. »

La remobilisation en vue de la petite finale : « Que chacune gère d’abord ce qu’elle a à gérer. Demain, on pourra parler de la petite finale (contre l’Italie). Après, je leur ai dit directement, il faut vraiment qu’on se maintienne dans le fait de gagner des médailles. On ne veut pas partir d’ici sans médaille ! Ça va être dur parce qu’on n’était pas venues pour ça. On savait très bien ce qu’on voulait. On voulait la médaille d’or. Ce ne sera pas le cas. Donc oui, c’est une déception… »

Propos recueillis au Pirée,