Romane Berniès : « Un gros coup sur la tête »

Sa vision du match : « Au début de match, on était bien, on contrôlait ce qu’on faisait. On était dans les clous de ce qu’on voulait faire, on se sentait bien. Mais on les a trop laissées prendre le momentum à la fin du troisième quart-temps. On sait que ça peut être dangereux avec ce genre de filles-là. Je pense qu’on n’a pas su reprendre le dessus dans le quatrième, malgré quelques bons stops. Sauf qu’en attaque, c’était trop haché par rapport à la première mi-temps. Ce n’était pas aussi fluide. On y a cru jusqu’au bout mais ce n’est pas passé. C’est le basket… Ça fait vraiment chier car je pense qu’on était sereines et qu’on contrôlait vraiment le match. C’est un gros coup dur. »

La maladresse à 3-points : « Il ne fallait pas faire que ça mais si la défense nous le laisse, c’est vrai qu’on était confiantes dans le fait de les prendre. On avait plutôt mis dedans sur les premiers matchs. Malheureusement, ça ne tombe pas dedans et c’est le jeu. Si on avait mis dedans, ça aurait pu faire basculer le match car j’ai deux – trois tirs en tête qui sont vraiment bons. Peut-être qu’on aurait dû être plus agressives à un moment donné, peut-être qu’on s’est trop contentées de faire ça… »

La petite finale : « Il faut encaisser et rapidement repartir à la guerre. On peut aller chercher une médaille, ce n’est pas donné à tout le monde. Il faut se remobiliser et on va y arriver, même si on a pris un gros coup sur la tête. J’ai confiance en ce groupe et je sais qu’on sera prêtes pour le combat dans deux jours. »

Propos recueillis au Pirée,