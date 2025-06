Champion de Pro B, Hugo Robineau se prépare pour “la saison la plus excitante de sa carrière” avec Boulazac

Douzième meilleur marqueur de la division avec Boulazac, Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans) a été plébiscité par le public et représentera la Pro B au match des étoiles des HOMKiA All Star Games 2025, qui se déroulera le samedi 28 juin au gymnase Beauséjour des Sables-d’Olonne.

Pour l’occasion, l’arrière de 25 ans formé à Cholet revient sur sa très belle saison personnelle comme collective, avec le trophée de champion au bout, déterminé à prendre sa “revanche” sur son premier passage manqué dans l’élite.

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 14,5 #12 REB 3,2 #105 PD 3,7 #28

Comment vous sentez-vous après cette belle saison, et avant votre retour dans l’élite ?

Motivé ! Je suis prêt à repartir ! Il fallait prendre une petite pause pour repartir de plus belle, mais je me sens prêt à relever le challenge de la Betclic Elite. Je suis resté sur ma faim après mes premiers passages. Je reviens avec un tout autre rôle, c’est nouveau est assez excitant ! J’ai hâte de voir ce que ça va donner.

Vous avez été élu par le public pour participer aux HOMKiA All-Star Games. Qu’est-ce qui vous a convaincu de venir représenter une dernière fois la Pro B ?

Ça me fait chaud au cœur ! C’est toujours un plaisir de jouer au basket, on le fait avant tout pour ça. Le All-Star Game met l’accent sur cette notion de plaisir, de partage, c’est vraiment cool de pouvoir y participer ! C’est aussi l’occasion de revoir des têtes que l’on ne voit pas où très peu dans l’année, comme Quentin Ruel (2,02 m, 25 ans) avec qui j’ai été formé à Cholet. On est très proche. Pouvoir rejouer contre lui le temps d’un match, c’est vraiment chouette. Je suis pressé de lui mettre un peu la misère (rire) !

« L’année à venir pourrait faire basculer ma carrière »

Quels sont les enjeux de la saison à venir ?

C’est la saison la plus excitante de ma carrière ! Elle pourrait m’ouvrir des portes encore plus larges. comme l’étranger, ou des clubs européens en France. L’année à venir pourrait faire basculer ma carrière.

J’en suis conscient, ça me motive, mais je veux y aller étape par étape. Cela passera d’abord par un maintien du club, mais il ne faut pas s’arrêter là. J’ai envie de gagner, je veux essayer d’accrocher les play-offs. Pour ça, il faudra bien commencer la saison ; mais je fais totalement confiance au staff de Boulazac pour constituer une équipe solide tout en conservant nos joueurs d’expérience déjà présents en Pro B.

Comme l’été dernier, vous avez de nouveau prolongé d’une saison à Boulazac. Pensiez-vous que la saison passée allait être aussi belle au moment de re-signer en 2024 ?

Je savais que l’on aurait nos chances et que le groupe partait avec de bonnes bases. Je me prépare toujours avec des objectifs très élevés. Mais on savait qu’au vu des signatures de l’été dernier dans tout le championnat, le niveau allait être très relevé. Chaque rencontre était très compliquée, on avait du mal à voir le bout. On a dû prendre les matchs les uns après les autres. Je n’ai jamais senti un niveau aussi élevé en Pro B.

🚨 𝑯𝒖𝒈𝒐 𝑹𝒐𝒃𝒊𝒏𝒆𝒂𝒖 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆 𝒂𝒖 𝑩𝑩𝑫 Explosif, percutant, décisif : il a enflammé la Pro B toute la saison 🔥 Cap sur la Betclic Élite pour continuer à faire des dégâts 🌪️#GoBBD pic.twitter.com/jSyGA45zqh — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) June 2, 2025

Quel bilan faites-vous de la saison collective de Boulazac ?

évidemment positif. C’est une victoire de groupe : à chaque match, on a trouvé les ressources pour gagner et inverser la tendance en fin de match. Par moment, certains étaient plus en difficulté, mais d’autres se sont révélés dans le même temps. On avait vraiment une sérénité et une énergie positive tout au long de l’année. C’est ce qui a fait la différence.

« Montrer que je peux vraiment apporter en Betclic Elite »

Vous avez été très présent dans l’apport statistique, au point d’être dans la discussion pour le MVP de Pro B. Quel bilan faites-vous de votre saison individuelle ?

J’étais resté sur ma faim après ma première saison à Boulazac. Je voulais montrer plus, avoir plus d’impact, plus de leadership ; ce que j’ai réussi à faire alors j’en suis content. J’ai montré que j’en étais capable. Et puis j’ai réussi à le faire toute la saison, sans m’effondrer. J’ai su amener de la régularité et de la stabilité au groupe, et j’en suis fier. Je pense vraiment avoir passé un cap dans mon jeu. C’est cool de le concrétiser.

Est-ce cette prise de confiance, de responsabilités, qui vous a permis de vous affirmer encore plus dans le jeu, de prendre une autre dimension ?

Totalement ! Le positif attire le positif : je me sentais bien à Boulazac, je me sentais bien dans l’équipe ; tout faisait que ça pointait vers la performance. Cela ne pouvait que bien se passer.

Quelle est la suite pour vous ?

Avoir un tout autre rôle en première division. Je veux montrer que je peux vraiment apporter en Betclic Elite. Mes premières expériences m’ont vraiment frustré et je veux montrer que j’en suis capable !