Connexion parisienne à Kaunas : Dustin Sleva rejoint Sylvain Francisco au Zalgiris

De la Pro B en 2018 à l’EuroLeague en 2025, Dustin Sleva a pris son temps mais y est finalement arrivé. L’ailier-fort américain, anonyme à son arrivée en Europe aux prémices du projet du Paris Basketball, a progressé année après année, jusqu’à désormais découvrir la crème des compétitions européennes. Il s’est engagé pour une saison, plus une en option, avec le Zalgiris Kaunas d’un certain Sylvain Francisco, avec qui il a évolué en début de carrière à Paris.

Depuis sa sortie de l’université de Shippensburg en Pennsylvanie en 2018, Dustin Sleva (2,03 m, 29 ans) a bien grandi en sept années, d’abord sous les ordres du premier coach parisien, Jean-Christophe Prat, avant de petit à petit gravir les échelons européens, à Murcie en Espagne et dernièrement à Besiktas en Turquie. Capitaine du Paris Basketball pendant plusieurs saisons, le natif de Pittsburgh a quitté la capitale française en 2023 en tant que meilleur marqueur de l’histoire du club (1 621 points) – depuis dépassé par T.J. Shorts. Après cinq saisons à Paris, dont une et demie comme capitaine, il a rejoint Murcie en 2023-2024, puis Besiktas la saison dernière, où il a confirmé tout son potentiel de joueur utile des deux côtés du parquet (10,3 points, 3,5 rebonds, 40 % à 3-points en EuroCup).

« Rejoindre Zalgiris est une grande opportunité pour moi. Je n’ai entendu que de bonnes choses sur le club et les fans. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même et à me battre pour l’équipe au cours de la saison à venir. Je crois que nous pouvons faire beaucoup ensemble », a déclaré le nouveau joueur du Zalgiris. En Lituanie, Dustin Sleva retrouvera son ancien partenaire parisien Sylvain Francisco, qui avait prolongé en cours de saison jusqu’en

Dustin Sleva is bringing the heat to Kaunas. Last season’s stats in the EuroCup 📊:

➡️ 10,3 PTS

➡️ 40% 3FG

➡️ 3,5 REB

➡️ 1,8 STL (best result in the EuroCup)

➡️ 10,9 EFF pic.twitter.com/8F33PCQoGw

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 27, 2025