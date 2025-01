T.J. Shorts devient déjà le meilleur marqueur de l’histoire du Paris Basketball

T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) est devenu le meilleur marqueur de l’histoire du Paris Basketball. Il a dépassé Gauthier Denis ce mercredi 22 janvier en EuroLeague face au Partizan et inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du jeune club parisien.

Un record historique pour T.J. Shorts

Arrivé à l’été 2023, T.J. Shorts n’a pas perdu de temps pour marquer de son empreinte le Paris Basketball. Ce mercredi 23 janvier, lors du match d’EuroLeague face au Partizan à Belgrade, le meneur américain a inscrit son 1234e point sous les couleurs parisiennes, devenant ainsi le meilleur marqueur de l’histoire du club. Il dépasse ainsi Gauthier Denis (2,01 m, 27 ans), qui détenait ce record après avoir porté le maillot du club de 2018 à 2024.

Un leader incontesté du Paris Basketball

Depuis son arrivée dans la capitale française, Shorts a accumulé les distinctions et porté le club vers de nouveaux sommets. MVP de la Betclic ELITE, vainqueur de l’EuroCup et de la Leaders Cup, il a été un acteur majeur de l’essor du Paris Basketball sur la scène nationale et européenne. Son impact dépasse largement la simple statistique des points marqués : il est le véritable chef d’orchestre de l’équipe dirigée par Tuomas Iisalo puis par Tiago Splitter.

Une ascension fulgurante pour le club de la capitale

Fondé en 2018, le Paris Basketball connaît une ascension spectaculaire, et T.J. Shorts en est l’un des symboles. En l’espace de quelques saisons, le club est passé du statut de nouveau venu en Pro B à celui de sérieux concurrent en EuroLeague. La performance du meneur américain illustre cette dynamique et confirme les ambitions parisiennes.

Avec encore de nombreux défis à relever cette saison, Shorts pourrait bien continuer d’affoler les compteurs et enrichir son palmarès sous les couleurs parisiennes. Son nouveau statut de meilleur marqueur de l’histoire du club n’est sans doute qu’une étape dans une aventure encore plus grande.