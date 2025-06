Austin Reaves refuse 89 millions de dollars des Lakers pour viser plus gros

Les Los Angeles Lakers vont devoir patienter pour sécuriser l’avenir de Austin Reaves. L’arrière de 27 ans a officiellement refusé l’offre de prolongation de contrat de quatre ans, pour 89,2 millions de dollars que lui proposait la franchise californienne cet été.

Selon Dan Woike de The Athletic, cette décision ne reflète aucune tension entre les deux parties, mais constitue plutôt « une conclusion prévisible compte tenu des limitations imposées sur le montant que les Lakers étaient autorisés à offrir cette semaine. »

Une stratégie financière payante pour l’ancien d’Oklahoma

Reaves, qui entre dans la troisième saison de son contrat actuel de quatre ans et 53,8 millions de dollars signé en juillet 2023, dispose d’une option joueur de 14,9 millions de dollars pour la saison 2026-2027. Sa décision de refuser l’offre actuelle semble logique d’un point de vue financier.

En devenant agent libre l’été prochain, l’ancien joueur de l’université d’Oklahoma pourrait prétendre à un salaire de première année de 42,5 millions de dollars. Il sera même éligible à un contrat maximum de 247 millions de dollars sur cinq ans, une somme considérablement plus élevée que l’offre actuelle des Lakers.

Cette saison, Reaves a établi des records personnels avec 20,2 points de moyenne (49% de réussite dont 37% à 3-points), 5,8 rebonds et 4,3 passes décisives en 73 titularisations. Devenu titulaire à temps plein au milieu de la saison 2023-2024, cet ancien joueur non drafté en 2021 représente l’une des plus belles réussites de développement des Lakers.

Eric Pincus de Bleacher Report évoque la possibilité d’un compromis avec un salaire de départ autour de 30 millions de dollars. Ce qui permettrait aux Lakers de conserver plus de flexibilité financière tout en offrant à Reaves une augmentation substantielle par rapport à son contrat actuel.

Reaves a clairement exprimé son souhait de passer toute sa carrière à Los Angeles, suggérant que les négociations futures. Même si les Lakers devront probablement débourser bien plus que leur offre initiale de 89,2 millions de dollars.