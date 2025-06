Du Havre à Rouen, Valentin Bigote reste en Normandie mais monte d’une division

S’il n’a pas réussi à faire remonter Le Havre dans l’antichambre de l’élite, Valentin Bigote va tout de même rejoindre la feu Pro B. L’expérimenté shooteur va rester dans le coin, en Normandie, en s’étant engagé avec le Rouen Métropole Basket pour la saison 2025-2026.

Valentin Bigote débarque à Rouen ! 👏🔏 Joueur référencé dans les championnats français, Valentin Bigote fait le choix de rester en Normandie après quatre années passées au Havre en NM1, pour rejoindre le Rouen Métropole Basket. pic.twitter.com/YBJwWyQkTZ — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) June 27, 2025

Après un peu plus de trois saisons en NM1, Valentin Bigote (1,97 m, 33 ans) quitte « enfin » la division fédérale. Même si le Nordiste aura certainement le regret de n’avoir pas pu mener à bout sa mission de faire remonter Le Havre en Pro B, l’arrière jouera bien en ELITE 2 en 2025-2026, avec Rouen. En plus d’un intérêt sportif plus important qu’au STB, rejoindre le voisin rouennais revêt un intérêt de proximité pour Valentin Bigote : moins de 100 km de route séparent Le Havre, où il s’est établi avec sa famille, et Rouen, son nouveau club, soit environ 1h30 en voiture.

Car il y a maintenant plus de trois ans de cela, Valentin Bigote avait surpris son monde en s’engageant avec Le Havre en février 2022, en provenance de Bilbao et de la Liga ACB, le meilleur championnat d’Europe. Malgré un joueur au talent indéniable pour la division, cela n’a pas suffi à Saint Thomas pour retrouver une Pro B qui fuit le club depuis sa relégation en 2018. S’il a été embêté par un souci de santé en 2024-2025, l’ailier a été l’un des meilleurs joueurs de NM1 au cours de toutes ses saisons au Havre.

Il sera intéressant de voir l’adaptation de Valentin Bigote au système de Sylvain Delorme à Rouen, où le technicien prône la répartition des responsabilités avec un temps de jeu limité. Plus tôt dans sa carrière, le joueur a connu à plusieurs reprises la Pro B, que ce soit avec Nantes, Boulogne-sur-Mer ou encore Denain.