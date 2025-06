Rasheer Fleming rejoint les Suns au 31e rang de la Draft NBA 2025

Les Phoenix Suns ont frappé fort lors du second tour de la Draft NBA 2025 en sélectionnant Rasheer Fleming au 31e rang. L’ailier-fort de l’université de St. Joseph’s, qui était dans le viseur de plusieurs franchises, a finalement rejoint l’Arizona après une série d’échanges orchestrés par la direction des Suns.

Une montée stratégique pour devancer Boston

Pour s’offrir Fleming, Phoenix a dû négocier avec les Minnesota Timberwolves, cédant leur 36e choix ainsi que deux futurs seconds tours de Draft en échange du 31e rang. Cette manœuvre était nécessaire pour devancer les Boston Celtics, qui ciblaient également le joueur au 32e choix selon ESPN.

Fleming, qui tournait à 14,7 points à 53,1% de réussite, 8,5 rebonds, 1,5 contre et 1,4 interception en 31 minutes cette saison, avait impressionné lors de la combine NBA avec une envergure exceptionnelle de 2,26m pour 2,03m et 105 kg. « Tout s’est passé tellement vite, c’était une super expérience. C’est un sentiment un peu fou. Non, même pas un peu : carrément fou », a réagi le nouveau rookie des Suns.

Un profil physique qui séduit la direction

Brian Gregory, le GM des Suns, n’a pas caché son enthousiasme concernant cette recrue. « Ses données physiques athlétiques sont clairement hors normes. Quand on regarde les bases posées avec certaines de nos actions récentes, on commence à voir se dessiner un profil de joueurs avec une vraie qualité humaine, qui aiment vraiment jouer », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a particulièrement mis en avant les qualités défensives de Fleming : « Il a très bien shooté à 3-points, il provoque des déviations, il contre des tirs : toutes ces choses qui montrent à quel point il est actif en défense. » Avec 39% de réussite à 3-points sur 62 tentatives cette saison, l’ailier-fort apporte également une dimension offensive intéressante.

THE SUNS GOT THEIR GUY 🗣️ Welcome to the Valley, Rasheer Fleming! pic.twitter.com/wacWVea2sK — PHNX Suns (@PHNX_Suns) June 27, 2025

Fleming, qui prend Jaden McDaniels comme modèle, arrive en Arizona avec une grande confiance : « Peu importe si quelque chose tourne mal, si je ne rentre pas mes tirs ou quoi que ce soit, ce dont je doute, vous pouvez être sûrs d’une chose : je vais donner beaucoup d’énergie. Je vais continuer à jouer dur, quoi qu’il arrive. »

Cette sélection s’inscrit dans une transformation plus large de l’effectif des Suns, qui avaient déjà choisi Khaman Maluach au 10e rang et acquis Mark Williams via un échange, redessinant ainsi leur secteur intérieur pour la saison 2025-2026.