« Je serai de retour » – Vassilis Spanoulis confirme sa présence à l’AS Monaco la saison prochaine

« Nous serons de retour », donnait déjà rendez-vous Vassilis Spanoulis quelques minutes après l’épilogue des finales de Betclic ELITE. Et au moment où l’un de nos confrères de L’Équipe centre la question sur l’avenir du technicien, le Grec n’a pas sourcillé : « Oui, je serai de retour. »

Trois finales mais pas de titre

Arrivé en Principauté en novembre dernier pour remplacer Sasa Obradovic, Vassilis Spanoulis a vécu une première saison intense avec Monaco. S’il a mené la Roca Team jusqu’à sa première finale d’EuroLeague – « ce n’est pas rien pour le basket français », disait-il à ce propos – , il a cependant échoué dans la quête d’un titre sur la scène nationale, avec deux finales perdues (Leaders Cup, Betclic ELITE). Souhaitant mettre en place un jeu davantage tourné vers le collectif, le Span n’a cependant pas gommé tous les maux monégasques, avec une équipe coupable d’une irrégularité et d’un manque d’engagement trop récurrent. Le technicien n’a pas manqué de tancer ses joueurs à ce propos ces derniers mois, à coups de phrases chocs, comme lors de la demi-finales des playoffs contre l’ASVEL : « Quand on gagne des millions pour jouer au basket, on ne peut pas être fatigué ».

Si contractuellement, le futur de Vassilis Spanoulis à l’AS Monaco est assuré jusqu’en 2026, avec une autre année en option, des rumeurs bruissaient en fin de saison sur un possible retour de Kill Bill à l’Olympiakos, là où il a établi sa légende comme joueur d’EuroLeague. Le principal intéressé a donc balayé cela en affirmant qu’il sera toujours sur le Rocher la saison prochaine. « On est revenu après deux défaites en finale du championnat pour arracher un match 5. On sera de retour. Si je serai de retour ? Oui. » Pour tenter de décrocher ses premiers trophées avec l’AS Monaco…

À Paris.