Ce sera France – Italie pour la petite finale : les Bleues restent sur 20 victoires consécutives face à la Nazionale

Abattues, en pleurs, prostrées devant leur banc, les Italiennes ne sont pas arrivées à quitter le parquet du Stade de la Paix et de l’Amitié pendant de longues minutes. Incapables de dire adieu à leur rêve fou de finale, évanoui face aux Belges malgré un invraisemblable 17-0 dans le dernier quart-temps, qui leur a permis de passer de 43-57 à 60-57.

« On peut battre n’importe qui »

Demi-finaliste de l’EuroBasket pour la première fois depuis 1995, la Squadra Azzurra a failli créer une surprise monumentale au Pirée, mais a finalement dû s’incliner sur un tir longue distance d’Antonia Delaere. Une défaite qui la précipite dans les griffes des Bleues, battues par l’Espagne plus tôt dans l’après-midi (64-65), pour une petite finale où les Transalpines tenteront de glaner leur première médaille continentale en 30 ans.

« C’est normal que nous soyons déçues », plaide Lorela Cubaj. « Mais je suis fière de notre résilience. Il faudra continuer à se battre comme cela dimanche. Pour nous, ce sera un match très important. On sait que la France est une bonne équipe. On va aborder cette petite finale avec notre mentalité de ce dernier quart-temps contre la Belgique. On joue très bien ces derniers temps donc on peut battre n’importe qui. »

Pas de défaite contre l’Italie depuis 2006

Si les deux équipes ne se sont plus affrontées en compétition officielle depuis l’EuroBasket 2009, avec une victoire 76-61 de la France au premier tour, les Bleues restent sur 20 succès consécutifs face aux Italiennes. Une suprématie qui s’étend depuis une correction subie à Cagliari en amical en 1996 (56-98), et qu’il conviendra de perpétuer dimanche (à 16h30 sur TMC), malgré la déception, pour aller décrocher une neuvième médaille européenne d’affilée.