La Belgique retrouvera de nouveau l’Espagne en finale de l’Euro, après un nouveau thriller face à l’Italie

La Belgique a tremblé, mais la Belgique est passée. Comme dans l’autre demi-finale où l’Espagne a dominé la France d’un petit point (65-64), les Belgian Cats ont bataillé jusqu’au bout pour venir à bout d’une vaillante équipe d’Italie (66-64). Deux ans après leur sacre en Slovénie, les championnes d’Europe en titre retrouveront donc l’Espagne, ce dimanche soir à 19h30 à Athènes.

Tout avait pourtant basculé en faveur de l’Italie. Menées de 14 points (57-43) en début de dernier quart-temps, les joueuses d’Andrea Capobianco ont signé un incroyable 17-0 pour prendre l’avantage à trois minutes de la fin (60-57). Le coup de tonnerre n’était pas loin.

Mais dans la tempête, les Belgian Cats ont pu compter sur leur solidité mentale et leur cinq majeur incontournable. Kyara Linskens a relancé la machine avec un panier avec la faute pour revenir à égalité (60-60), avant qu’Emma Meesseman ne remette les siennes devant (62-60).

Martina Fassina (11 points) a encore offert une ultime étincelle à l’Italie à 28 secondes du terme après une interception suivie d’un panier. Mais derrière le temps-mort belge, Antonia Delaere a rentré un tir primé décisif à 18 secondes du buzzer (65-62). L’Italie a bien tenté de revenir, mais l’ultime tentative de Costanza Verona à 3-points a échoué.

Comme très souvent, la Belgique a pu compter sur la production de son cinq de base, auteur de 57 des 66 points de l’équipe :

La rotation belge a été très réduite, seules trois joueuses étant sorties du banc, avec un maigre apport offensif (9 points cumulés). Mais l’essentiel est ailleurs : les Belgian Cats joueront une deuxième finale d’EuroBasket consécutive, avec la possibilité de conserver leur titre continental.

What a game.

What a finish.

What a crowd.#EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/VFv5vM2QUf

— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 27, 2025