Vitto Brown en route pour le Beşiktaş après une saison discrète à Monaco

Vitto Brown, passé par le Pınar Karşıyaka et l’AS Monaco, pourrait faire son retour en Turquie. Après une saison en demi-teinte sur le Rocher, l’intérieur américain de 2,03 m est en discussions avancées avec Beşiktaş Istanbul, selon les informations du journaliste d’Eurohoops Turquie Buğra Uzar.

Beşiktaş has advanced in talks with Vitto Brown, who played for Monaco last season. An agreement has not been finalized yet

Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Monaco'da oynayan Vitto Brown ile yaptığı görüşmelerde aşama kaydetti. Henüz anlaşma finalize olmadı@Eurohoopsnet & @EurohoopsTR pic.twitter.com/eMc3s0ABbJ

— Buğra Uzar (@bugrauzar24) June 25, 2025