Dylan Osetkowski signe officiellement au Partizan Belgrade

Dylan Osetkowski (2,06 m, 28 ans), champion de France 2022 avec l’ASVEL, va retrouver les parquets de l’EuroLeague. Le Partizan Belgrade a officialisé ce vendredi 27 juin la signature du poste 4/5 germano-américain pour la saison 2025-2026. Un retour dans la plus grande compétition européenne pour l’ancien joueur de Malaga.

Dilan Osetkovski je novi košarkaš Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️ 🔗 https://t.co/jLapy8zdBX#KKPartizan pic.twitter.com/RA7ytygvzd — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) June 27, 2025

Un retour en EuroLeague pour Dylan Osetkowski

Le Partizan Belgrade a officialisé la nouvelle ce vendredi 27 juin : Dylan Osetkowski est leur nouvelle recrue pour la saison à venir. L’ancien joueur de l’ASVEL et de l’Unicaja Malaga, passé par les universités de Tulane et Texas, revient ainsi en EuroLeague, trois ans après son passage en France. L’intérieur, capable de s’écarter avec une vraie adresse à 3-points, viendra renforcer un secteur intérieur en reconstruction à Belgrade.

De Malaga à Belgrade, un parcours linéaire

Arrivé en Europe en 2019, Dylan Osetkowski a construit son parcours avec régularité : Göttingen, Ulm, puis l’ASVEL où il a été sacré champion de France en 2022 et a disputé l’EuroLeague. En Andalousie depuis 2022, il s’est imposé comme un pilier de Malaga avec deux titres consécutifs en Ligue des Champions (BCL) et une place dans le cinq majeur de la compétition cette saison.

En Liga Endesa, il compilait 10,8 points et 3,8 rebonds en moyenne, tandis qu’en BCL il tournait à 9,4 points et 4,5 rebonds. Son profil de stretch five a souvent fait des différences sur le terrain.

Coéquipier de Jabari Parker au Partizan

À 28 ans, Dylan Osetkowski arrive à maturité. Ce passage au Partizan Belgrade pourrait bien représenter un tournant dans sa carrière. Le club serbe, en quête de renouveau et toujours ambitieux en EuroLeague, lui offre un cadre idéal pour franchir un cap. Après avoir dominé la BCL, il lui reste désormais à convaincre sur la plus grande scène européenne.

Au Partizan, Osetkowski remplacera l’ancien Chalonnais et Monégasque Brandon Davies (2,08 m, 33 ans). Il sera aussi le coéquipier d’un autre transfuge du championnat espagnol : Jabari Parker (2,03 m, 30 ans). Le n°2 de la Draft NBA 2014 s’est engagé deux saisons pour le club serbe.