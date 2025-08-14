L’équipe de France masculine retrouve l’Espagne à deux reprises cette semaine dans le cadre de sa préparation pour l’EuroBasket 2025 : ce jeudi 14 août à Badalone puis samedi 16 août à Bercy. Depuis leur quart de finale à l’EuroBasket 2009, les deux sélections ne cessent de se croiser, souvent pour des places sur le podium. Entre médailles, matches couperets et moments marquants, cette opposition a façonné l’une des plus fortes rivalités du basket européen.

Une histoire de médailles et de moments forts

Depuis 2009, impossible de parler de l’histoire récente de l’EuroBasket, des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde sans évoquer un duel France – Espagne. Les Bleus et la Roja se sont affrontés dans des demi-finales, des finales, avec parfois des prolongations irrespirables.

On se souvient notamment de la finale de l’EuroBasket 2011 remportée par l’Espagne, de la demi-finale historique de 2013 conclue par la victoire tricolore après prolongation, ou encore du succès espagnol en demi-finale de l’EuroBasket 2015 disputé à domicile pour les hommes de Vincent Collet. À chaque fois, l’intensité et l’enjeu ont contribué à nourrir cette rivalité devenue mythique.

Des retrouvailles au parfum d’EuroBasket

Si ces deux rencontres ne distribueront pas de médailles, elles serviront de révélateur à moins d’un mois de l’EuroBasket. Les hommes de Frédéric Fauthoux auront l’occasion de jauger leur état de forme face à une équipe espagnole elle aussi en pleine préparation.

Ces deux matches permettront également au public de Bercy, samedi, de retrouver les Bleus dans une ambiance qui rappellera forcément les grands rendez-vous. Et pour les supporters, c’est aussi l’occasion de prolonger le mot d’ordre devenu culte : #BeatSpain.

🎯 Testez vos connaissances !

Afficher les réponses Question 1 : Quelle joueuse a décroché une médaille d’argent à l’Euro 1993 face à l’Espagne ? A) La mère de Tony Parker

B) La mère de Nicolas Batum

C) La grand-mère de Bilal Coulibaly

D) La mère de Jaylen Hoard Afficher la réponse Réponse correcte : D) La mère de Jaylen Hoard. Explication : Katia Foucade est l’une des médaillées d’argent françaises de l’Euro 1993, après une défaite en finale face à l’Espagne. Katia Foucade s’est mariée avec Antwon Hoard, avec qui elle a fondé une famille dont Jaylen Hoard fait partie. Question 2 : Quel pays a remporté le plus de fois cette confrontation chez les garçons ? A) France

B) Espagne Afficher la réponse Réponse correcte : B) Espagne. Explication : Avec plus de 50 victoires au compteur, l’Espagne a remporté le plus souvent ses matchs contre la France, qui s’est imposée moins de 30 fois contre la Roja. Question 3 : Lors de quel France – Espagne Tony Parker avait-il donné un discours crucial et mémorable dans les vestiaires des Bleus ? A) Finale de l’Euro 2013

B) Finale de l’Euro 2011

C) Quart de finale des JO 2016

D) Demi-finale de l’Euro 2013 Afficher la réponse Réponse correcte : D) Demi-finale de l’Euro 2013. Explication : « Ils nous dominent parce qu’ils pensent qu’on est de la merde, cela se voit sur leur visage ». Les mots de Tony Parker lors de la mi-temps de la demi-finale de l’Euro 2013 sont inscrits dans les mémoires. Le meneur avait remobilisé son équipe, alors menée de 14 points, pour renverser le cours du match et se hisser en finale. Question 4 : Quel joueur avait été élu MVP de l’EuroBasket 2022 après son énorme match en finale entre l’Espagne et la France ? A) Evan Fournier

B) Juancho Hernangomez

C) Rudy Gobert

D) Willy Hernangomez Afficher la réponse Réponse correcte : D) Willy Hernangomez. Explication : Willy Hernangomez avait été élu MVP de la compétition après avoir tourné à 17,2 points de moyenne à 64% de réussite au tir sur l’ensemble de l’Euro 2022. Ses huit rebonds en finale avaient été précieux pour permettre à la Roja de l’emporter, bien aidé par les 27 points de son frère Juancho. Question 5 : Sur quel score l’Espagne a-t-elle éliminé la France en demi-finale de l’Euro féminin 2025 ? A) 101-47

B) 75-55

C) 65-64

D) 101-100 Afficher la réponse Réponse correcte : C) 65-64. Explication : Portée par une énorme Awa Fam (21 points, 9 rebonds), l’Espagne avait écarté la France aux portes de la finale de l’Euro 2025, sur la plus petite des marges : 65-64. Question 6 : Lors de quel France – Espagne David Cozette a-t-il hurlé son mythique « Donne-moi ton short ! » après un tir de Thomas Heurtel ? A) Quart de finale des JO 2016

B) Demi-finale de l’Euro 2013

C) Finale de l’Euro 2011

D) Quart de finale de la Coupe du Monde 2014 Afficher la réponse Réponse correcte : D) Quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Explication : Le 10 septembre 2014, l’équipe de France s’est offert une victoire de prestige face à l’Espagne en quart de finale de l’Euro, avec un tir crucial de Thomas Heurtel dans les derniers instants de la rencontre. Alors en cabine de commentateur, David Cozette s’était écrié « Donne-moi ton short ! », soulignant la prise de responsabilité du meneur tricolore. Question 7 : Qui est le recordman de points sur un France – Espagne ? (au XXI° siècle) A) Tony Parker

B) Nicolas Batum

C) Pau Gasol

D) Lorenzo Brown Afficher la réponse Réponse correcte : C) Pau Gasol. Explication : Avec 40 points en demi-finale de l’Euro 2015, Pau Gasol est le meilleur marqueur d’un match entre la France et l’Espagne (au XXI° siècle). C’est aussi son record de points en sélection. Question 8 : Le dernier match de Tony Parker en Bleu était un France – Espagne. A) Vrai

B) Faux Afficher la réponse Réponse correcte : A) Vrai. Explication : Vrai ! L’Espagne avait éliminé la France en quart de finale des Jeux Olympiques de Rio 2016, mettant fin à la carrière internationale de Tony Parker, mais aussi de Florent Piétrus et Mickaël Gélabale. Question 9 : Par quel résultat s’est soldée la finale de l’Euro U18 de 2025 entre la France et l’Espagne ? A) Victoire de la France 81-74, dominante tout au long de la rencontre

B) Victoire de la France 95-87 après prolongation

C) Victoire de l’Espagne 62-61 sur un lancer franc

D) Victoire 82-81 de l’Espagne, après un comeback fou Afficher la réponse Réponse correcte : D) Victoire 82-81 de l’Espagne, après un comeback fou. Explication : Après avoir mené pendant tout le match, l’équipe de France U18 s’est inclinée en finale face à l’Espagne après un comeback fou, validé par un dernier tir au buzzer de Guillermo Del Pino. Question 10 : Combien de défaites Frédéric Fauthoux a-t-il subi à la tête de l’équipe de France, avant sa double confrontation contre l’Espagne les 14 et 16 août 2025 ? A) 1

B) 4

C) 7

D) 0 Afficher la réponse Réponse correcte : D) 0. Explication : Arrivé à la tête de l’équipe de France après le départ de Vincent Collet, Frédéric Fauthoux n’a pour l’heure perdu aucun match à la tête des Bleus. Il tentera de garder son invincibilité inviolée lors des deux confrontations face à l’Espagne, avant de s’envoler pour la Grèce où un dernier match amical l’attend face au pays hôte de l’EuroBasket 2025.

