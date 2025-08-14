Recherche
Quiz

[Quiz] La rivalité historique France – Espagne, en dix questions, pour les ultras fan de l’équipe de France de basket

Quiz - L’équipe de France masculine affronte l’Espagne ce jeudi 14 août à Badalone puis samedi 16 août à Bercy, en préparation à l’EuroBasket. L’occasion de prolonger une rivalité vieille de quinze ans.
00h00
[Quiz] La rivalité historique France – Espagne, en dix questions, pour les ultras fan de l'équipe de France de basket

Nando De Colo face à Marc Gasol à Montpellier en préparation de l’EuroBasket 2013

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’équipe de France masculine retrouve l’Espagne à deux reprises cette semaine dans le cadre de sa préparation pour l’EuroBasket 2025 : ce jeudi 14 août à Badalone puis samedi 16 août à Bercy. Depuis leur quart de finale à l’EuroBasket 2009, les deux sélections ne cessent de se croiser, souvent pour des places sur le podium. Entre médailles, matches couperets et moments marquants, cette opposition a façonné l’une des plus fortes rivalités du basket européen.

Une histoire de médailles et de moments forts

Depuis 2009, impossible de parler de l’histoire récente de l’EuroBasket, des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde sans évoquer un duel France – Espagne. Les Bleus et la Roja se sont affrontés dans des demi-finales, des finales, avec parfois des prolongations irrespirables.

On se souvient notamment de la finale de l’EuroBasket 2011 remportée par l’Espagne, de la demi-finale historique de 2013 conclue par la victoire tricolore après prolongation, ou encore du succès espagnol en demi-finale de l’EuroBasket 2015 disputé à domicile pour les hommes de Vincent Collet. À chaque fois, l’intensité et l’enjeu ont contribué à nourrir cette rivalité devenue mythique.

Des retrouvailles au parfum d’EuroBasket

Si ces deux rencontres ne distribueront pas de médailles, elles serviront de révélateur à moins d’un mois de l’EuroBasket. Les hommes de Frédéric Fauthoux auront l’occasion de jauger leur état de forme face à une équipe espagnole elle aussi en pleine préparation.

Ces deux matches permettront également au public de Bercy, samedi, de retrouver les Bleus dans une ambiance qui rappellera forcément les grands rendez-vous. Et pour les supporters, c’est aussi l’occasion de prolonger le mot d’ordre devenu culte : #BeatSpain.

🏀 L’équipe de France en préparation

En bref :

🏀 L’équipe de France va défier sa grande rivale, l’Espagne, à deux reprises cette semaine: les 14 et 16 août

🌟 Testez vos connaissances via ce quiz sur mesure !

🎯 Testez vos connaissances  !

Chargement du quiz sur le basket…

🔍 Résumé du quiz

🚀 Conclusion : prêt pour le dernier carré ?

Partagez ce quiz autour de vous et mettez vos amis au défi ! 💫

Quiz préparé par Arthur Puybertier

Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
Espagne
Espagne
T-shirt offcourt

