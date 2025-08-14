L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1

Réduit à devoir se maintenir en poule basse la saison dernière, le SOM Boulogne-sur-Mer veut retrouver les hautes sphères de la NM1 en 2025-2026. Pour cela, le club nordiste a opéré une profonde revue de son effectif cet été, en ayant conservé seulement trois joueurs de la saison précédente (Victor Maury, Jiyann Hyacinthe, Jim Seymour). Le nouveau duo sportif à la tête du Stade Olympique Maritime Boulonnais, l’entraîneur Thomas Drouot, ainsi que le manager général Olivier Bourgain, se sont penchés sur les recrues nordistes ainsi que les objectifs du club pour La Voix du Nord.

L’effectif du SOMB : « Une équipe de travailleurs »

Parmi ses onze joueurs professionnels pour la prochaine saison, Boulogne-sur-Mer compte huit nouvelles recrues à intégrer : « des travailleurs » selon les dires de Thomas Drouot.

Le SOMB version 2025-2026 est un mélange entre des joueurs français d’expériences (Kebe, Hannequin, Cadiau), notamment en Nationale 1, et de joueurs étrangers qui vivront leur première aventure dans l’Hexagone (Barnes, Sobel). « Elle est composée de joueurs qui ont beaucoup à perdre, mais surtout à gagner en venant en N1, au SOMB », indique Olivier Bourgain. « Ce ne sont pas des gars en fin de carrière, ce sont des gars dont la carrière est en phase d’interrogation. »

Si certains sont à la recherche de temps de jeu après avoir joué en ELITE 2 la saison dernière, comme Jacques Eyoum (Antibes) ou Pierre Hannequin (Caen), d’autres sont des références en NM1, comme Alexandre Aygalenq, dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la division, le meneur Jeff Kebe ou encore l’ailier Ismaël Cadiau.

« Avancer étape par étape »

Ainsi, avec cette effectif à la fière allure sur le papier, Boulogne-sur-Mer veut retrouver un classement davantage en adéquation avec ses ambitions. La saison dernière, le SOMB a terminé 3e de la poule basse. Même si les playoffs sont un objectif non dévoilé clairement, Thomas Drouot et son équipe prétenderont logiquement aux phases finales.

« On va se concentrer dans un premier temps sur la première phase », tempère l’ancien technicien de la SIG Strasbourg. « Le but, c’est d’accrocher la poule haute. La façon dont le championnat de N1 est conçu nous oblige à avancer étape par étape. » Sur ce point, au vue de la longueur et de la complexité de la Nationale 1, on ne peut pas le contredire.

L’effectif du SOM Boulogne-sur-Mer pour la saison 2025-2026 :