Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1

NM1 - Le nouvel entraîneur, Thomas Drouot, ainsi que le directeur sportif, Olivier Bourgain, ont terminé de dessiner l'effectif 2025-2026 de Boulogne-sur-Mer. Pour la Voix du Nord, le nouveau duo du SOMB affiche les ambitions du club pour l'exercice à venir.
|
00h00
Résumé
L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1

Alexandre Aygalenq sera l’un des leaders de Boulogne-sur-Mer en 2025-2026.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Réduit à devoir se maintenir en poule basse la saison dernière, le SOM Boulogne-sur-Mer veut retrouver les hautes sphères de la NM1 en 2025-2026. Pour cela, le club nordiste a opéré une profonde revue de son effectif cet été, en ayant conservé seulement trois joueurs de la saison précédente (Victor Maury, Jiyann Hyacinthe, Jim Seymour). Le nouveau duo sportif à la tête du Stade Olympique Maritime Boulonnais, l’entraîneur Thomas Drouot, ainsi que le manager général Olivier Bourgain, se sont penchés sur les recrues nordistes ainsi que les objectifs du club pour La Voix du Nord.

LIRE AUSSI
Boulogne-sur-Mer : actualité en direct, matchs en direct, NM1
Boulogne-sur-Mer : actualité en direct, matchs en direct – BeBasket
Rédaction

L’effectif du SOMB : « Une équipe de travailleurs »

Parmi ses onze joueurs professionnels pour la prochaine saison, Boulogne-sur-Mer compte huit nouvelles recrues à intégrer : « des travailleurs » selon les dires de Thomas Drouot.

Le SOMB version 2025-2026 est un mélange entre des joueurs français d’expériences (Kebe, Hannequin, Cadiau), notamment en Nationale 1, et de joueurs étrangers qui vivront leur première aventure dans l’Hexagone (Barnes, Sobel). « Elle est composée de joueurs qui ont beaucoup à perdre, mais surtout à gagner en venant en N1, au SOMB », indique Olivier Bourgain. « Ce ne sont pas des gars en fin de carrière, ce sont des gars dont la carrière est en phase d’interrogation. »

Si certains sont à la recherche de temps de jeu après avoir joué en ELITE 2 la saison dernière, comme Jacques Eyoum (Antibes) ou Pierre Hannequin (Caen), d’autres sont des références en NM1, comme Alexandre Aygalenq, dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la division, le meneur Jeff Kebe ou encore l’ailier Ismaël Cadiau.

LIRE AUSSI

« Avancer étape par étape »

Ainsi, avec cette effectif à la fière allure sur le papier, Boulogne-sur-Mer veut retrouver un classement davantage en adéquation avec ses ambitions. La saison dernière, le SOMB a terminé 3e de la poule basse. Même si les playoffs sont un objectif non dévoilé clairement, Thomas Drouot et son équipe prétenderont logiquement aux phases finales.

« On va se concentrer dans un premier temps sur la première phase », tempère l’ancien technicien de la SIG Strasbourg. « Le but, c’est d’accrocher la poule haute. La façon dont le championnat de N1 est conçu nous oblige à avancer étape par étape. » Sur ce point, au vue de la longueur et de la complexité de la Nationale 1, on ne peut pas le contredire.

LIRE AUSSI

L’effectif du SOM Boulogne-sur-Mer pour la saison 2025-2026 : 

  • Jeff Kebe – Victor Maury – Alexandre Aygalenq – Pierre Hannequin
  • Jiyann Hyacinthe – Jacques Eyoum – Ismaël Cadiau – Trevond Barnes
  • Moussa Mayaki – Alex Sobel – Jim Seymour

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NM1
NM1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
boulogne-sur-mer NM1
NM1
00h00L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1
Betclic Élite
00h00Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
Nando De Colo face à Marc Gasol à Montpellier en préparation de l'EuroBasket 2013
EuroBasket
00h00[Quiz] La rivalité historique France – Espagne, en dix questions, pour les ultras fan de l’équipe de France de basket
EuroBasket
00h00« C’est maintenant ou jamais » : Mam’ Jaiteh face à la plus grande opportunité de sa vie chez les Bleus
nanterre ailier g-league
Betclic ELITE
00h00Nanterre 92 boucle son effectif avec un ailier de G-League
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
1 / 0