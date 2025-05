Thomas Drouot quitte Strasbourg pour Boulogne-sur-Mer : « Je ne me fais pas de souci pour la SIG »

Thomas Drouot ne sera plus sur le banc de la SIG Strasbourg la saison prochaine. Appelé à la rescousse après l’éviction de Laurent Vila début mars, le technicien parisien a rempli sa mission, sans toutefois atteindre les play-in. Déjà engagé avec Boulogne-sur-Mer en Nationale 1, il revient dans les Dernières Nouvelles d’Alsace sur cette expérience mouvementée et sur son départ.

Une mission remplie mais un goût d’inachevé

Arrivé à Strasbourg à l’été 2023 comme assistant de Massimo Cancellieri, puis de Laurent Vila, Thomas Drouot s’est vu confier la responsabilité de l’équipe première début mars, dans un contexte délicat. Avec cinq victoires pour cinq défaites, son bilan est équilibré, et surtout suffisant pour garantir le maintien. Il quitte la SIG après une victoire contre Gravelines-Dunkerque, son dernier match sur le banc.

« On a bégayé notre basket, encore une fois », résume-t-il dans les DNA, regrettant notamment les pertes de balle et certaines décisions de jeu. « À +22, ce n’est pas grave qu’un joueur rate un tir. C’est plus problématique d’en refuser un ouvert. »

Le coach admet une forte frustration d’avoir raté la qualification pour les play-in : « On avait tous à cœur de bien finir et les joueurs ont fait le job pour la dernière. Mais il y a énormément de frustration. »

Une saison mouvementée et des jeunes en lumière

Thomas Drouot a terminé la saison en faisant jouer les jeunes du groupe, comme Illan Pietrus ou Maxence Lemoine, récompensé pour son investissement. Il regrette toutefois l’absence sur blessure de Brice Dessert, qu’il espérait voir finir fort après un début de saison prometteur.

Son passage à la SIG aura été marqué par une instabilité structurelle. « J’aurai connu quasiment quatre présidents », confie-t-il. Malgré tout, il retient surtout le plaisir d’avoir travaillé avec ses collègues et la richesse humaine du club. « Je n’ai pas regretté un seul instant de dire oui à Massimo. J’ai adoré ce club. »

L’avenir de la SIG en reconstruction

Alors que le Letton Jānis Gailītis est pressenti pour prendre la relève sur le banc strasbourgeois, et qu’un nouveau président est attendu, le club entame un nouveau cycle. Malgré les turbulences internes régulières, Thomas Drouot reste confiant : « C’est sûr que retrouver un peu de stabilité peut aider mais je ne me fais pas de souci pour la SIG. »